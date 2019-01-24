В Оболонському суді оголосять вирок Януковичу (трансляція)

Оболонський районний суд Києва 24 січня розпочав оголошення вироку колишньому президенту України Віктору Януковичу, звинуваченому у державній зраді.

Самого обвинуваченого на суді немає, як і немає відеозв‘яку із ним. Раніше про це попереджав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Сторона обвинувачення 16 серпня 2018 року попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями «державна зрада», «пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України» і «пособництво у веденні агресивної війни». Він винним себе не вважає.

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані.