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24 Січень 2019, Київ 18:59
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Суд над Януковичем. Думки експертів

Суд над Януковичем. Думки експертів
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Суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни проти України і засудив до 13 років позбавлення волі. Самого обвинуваченого на суді не було, з 2014 року президент-утікач переховується за кордоном. У програмі «Ваша Свобода» справу Януковича аналізував Віталій Портников із політологами Олександром Леоновим, Дмитром Орєшкіним та адвокатом Віталієм Титичем.

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