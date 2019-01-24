Суд над Януковичем. Думки експертів

Суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни проти України і засудив до 13 років позбавлення волі. Самого обвинуваченого на суді не було, з 2014 року президент-утікач переховується за кордоном. У програмі «Ваша Свобода» справу Януковича аналізував Віталій Портников із політологами Олександром Леоновим, Дмитром Орєшкіним та адвокатом Віталієм Титичем.