Адвокати обіцяють подати апеляцію на вирок Януковичу

Захист колишнього президента України Віктора Януковича обіцяє подати апеляцію на вирок Оболонського районного суду Києва, який визнав його винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

«Безумовно, ми, сторона захисту, звертатимемося з апеляційною скаргою в межах вироку, який озвучено не на користь нашого клієнта. І ми сподіваємося, що ми зможемо досягти істини», – сказав адвокат Олександр Горошинський.

Прокуратура, зі свого боку, збирається вивчити текст вироку й ухвалити рішення щодо необхідності його апеляційного оскарження.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Справу розглядали в Оболонському суді із червня 2017 року.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.