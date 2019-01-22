Партія регіонів і бізнес: минуле ставлеників ватажка угруповання «ДНР» Пушиліна

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» провело ротацію на місцях: ватажок бойовиків Денис Пушилін поставив так званими «головами адміністрацій» міст шістьох своїх прибічників. Дехто з них має цікаві «українські сліди»: навчання в альма-матер, що випустила левову частину українських політиків, депутатство під українським прапором та навіть незакритий бізнес на підконтрольній Києву території. Радіо Донбас.Реалії розбирається, хто є хто.

Шахтарськ: Олександр Шатов. До війни Шатов був депутатом міськради цього ж міста від Партії регіонів. Випускник ДонНУ (маркетолог). Сепаратистські ресурси повідомляють, що у 2010 році Шатов переміг у міському конкурсі «Визнання» за успіхи у підприємництві. Він відомий у місті, та і за його межами, бізнесмен і меценат. Його магазин «Мастерок» – сучасне торговельне підприємство з високою якістю обслуговування. Шахтарці знають: затіяв ремонт – йди в «Мастерок», – пишуть у розділі випускників сайту шахтарської школи, де навчався Шатов.

Після початку окупації він постійно працює на бойовиків. «Відсотків 70–80 людей повернулися. Завдяки нашим російським братам їх укрили в Росії, левову частку, вони перебули воєнні дії і повернулися додому»​, – говорив він в інтерв'ю сепаратистському каналу, перебуваючи на посаді заступника голови підконтрольної Росії адміністрації Шахтарська та членом «ОД Донецкая республика» – «політичної сили» під угрупованням «ДНР», до якої входять майже 100% діячів окупованої частини Донеччини.

Амвросіївський район: Ігор Лизов. Також із Шахтарська. І до війни – також міський депутат від Партії регіонів. Після початку окупації Лизов став секретарем відділення того ж таки «ОД Донецкая народная республика» у Шахтарську.

«Шахтарське відділення розпочало свою роботу в кількості 414 осіб. На сьогоднішній день в наших лавах понад 5700 членів ... Сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що практично на всіх великих підприємствах і установах міста і району створені первинні організації», – говорив Лизов у виступі наприкінці 2016-го.

Не дивно, адже сьогодні загальна кількість членів цього «руху» на підконтрольній російським гібридним силам території вже перевалила за 200 тисяч! Це, підраховуючи грубо, кожен десятий житель – угруповання «ДНР» мало не щотижня записує в «ОД Донецкая республика» нових членів цілими колективами підприємств.

Лизов досі володіє бізнесом на підтконтрольній Україні території: його мале підприємство з промовистою назвою «Росія» (видобуток кам'яного вугілля) значиться в Державному реєстрі юридичних осіб як чинне:

Чистякове (до декомунізації Торез): Дмитро Лисенко. При угрупованні «ДНР» працював в адміністрації Єнакієвого (де його замінив Роман Храменков, про нього нижче). Там Лисенко, зокрема, збирав підписи проти «порушення Україною умов Мінська». Випускник Донецького університету економіки і права. До війни, за його словами, займався комерцією – «від торгового представника до директора з продажів дистриб'ютерської компанії».

Сніжне: Олександр Скворцов. На початку 2000-х закінчив Харківську юридичну академію імені Ярослова Мудрого – заклад, де доотримувала вищу освіту левова частина українських політиків. Потім – Дніпропетровьский інститут держуправління при президенті України (президентом тоді був Леонід Кучма). Однак, про політичну діяльність Скворцова до конфлікту нічого не відомо. Скворцов – фотохудожник і досі експонує свої роботи в Донецьку. При угрупованні «ДНР» він спершу працював в окупаційній адміністрації Моспино.

​Тельманівcький район: Олександр Спінул. До війни, як пишуть сепаратистські ресурси, був донецьким бізнесменом. Але не тільки: мав підприємство і на заході України – у Рівному. «Керамет-Рівне», що займалося торгівлею відходами і брухтом, значиться у стані припинення ще з 2013 року, а Спінул – головою ліквідаційної комісії. Тим не менше, у 2015-му, коли вже тривало збройне протистояння на Донбасі, Спінул як голова іншого підприємства групи «Керамет» (ОО «Інтеграл», зареєстрованого під Києвом) отримав грамоту Українського союзу промисловців і підприємців.

Єнакієве: Роман Харменков. До війни працював у рідному місті Віктора Януковича – Єнакієвому – стоматологом і доріс до головного лікаря лікарні. Також член Партії регіонів. Після появи угруповання «ДНР» очолював підконтрольні Росії адміністрації Єнакієвого, потім Горлівки і тепер знову повернувся до Єнакієвого. «Депутатом» в угрупованні «ДНР» вперше став за протекцією Ігоря Безлера («Бєса») – екс-«народного командира» угруповання в цих містах.

Російські ЗМІ писали про зв'язок Храменкова із сім'єю Януковича, зокрема, з його сином Олександром Януковичем (також стоматолог, як і Храменков), а місцеві – неодноразово згадували, що у місті Харменкова знають як чоловіка племінниці Людмили Янукович.

На псевдовиборах у листопаді 2018 року він «конкурував» із Денисом Пушиліним за місце ватажка «ДНР».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)