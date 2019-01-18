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На украинской водке в Донецке импортером указана Эстония, а бутылки заклеены так называемыми «акцизными марками», которые печатает подконтрольная России администрация. Купить такое в оккупированном городе – не проблема. Остальное спиртное здесь – российского производства, либо же дорогой «импорт», попавший сюда, видимо, контрабандным путем. Вина – преимущественно из оккупированного Россией украинского Крыма. По супермаркетам города в поисках алкоголя прошел блогер Радио Донбасс.Реалии.

С приходом группировки «ДНР» в Донецке резко увеличилось число «наливаек». Оно и не удивительно: высокий уровень безработицы, низкая оплата труда, стагнация экономики в регионе, депрессивное состояние некоторых жителей – все это напрямую дает знать о себе.

С разнообразием алкогольной продукции в супермаркетах подконтрольной группировке «ДНР» территории в целом все в порядке. А вот качество спиртного под большим вопросом. Большинство горячительных напитков – российского производства, попадается и местного. Что касается вин, то большая их часть привезена из Крыма. К примеру, за бутылочку крымского вина «Коктебель» в супермаркете «Обжора» придется отдать 253 руб (107 грн). А вот вино «Херес» крымской торговой марки «Массандра» стоит гораздо дороже – 486 руб (205 грн).

Хотя можно встретить алкоголь из Молдовы, Грузии, Абхазии и Армении.

Сразу в глаза бросается водка украинского бренда «Хлібний дар». Однако на обратной стороне бутылки наклеена этикетка, где указано, что импортером является... Эстония.

Точно такая же маркировка указана и на «Советском шампанском». Сейчас в Донецке можно свободно приобрести шампанское и вина знакомого для многих горожан Артемовского завода шампанских вин (Бахмут, подконтрольная Украине часть области). Кстати, многие дончане предпочитают на праздники именно «Артемовское». Стоимость игристого белого полусладкого вина «Артемовское» в супермаркете «Первый Республиканский» (бывший «АТБ») составляет 318 руб (136 грн).

Алкоголь украинского производства можно увидеть и в некоторых других магазинах ОРДЛО – например, как эта бутылка «Кагора». Сзади на этикетке указан адрес на украинском: «Одеська обл., м. Болград».

А вот вино производство Черкасской области:

Более качественное спиртное можно купить в таких специальных элитных алкомаркетах Донецка, как Alexx, «Вина Мира», Sommelier. Конечно, и цены на такую продукцию будут на порядок выше обычного. Зато здесь можно приобрести настоящие виски, коньяк, вина из Франции, Италии и других стран (завозить такие продукты в Донецк – «подсанкционное дело»). За бутылку известного бренда виски Jack Daniel's Honey 0,7 л придется выложить 1815 руб (772 грн).

Итак, большинство реализуемого алкоголя на подконтрольной формированию «ДНР» территории – российского производства; реже на прилавках встречается местное спиртное или привезенное из Грузии, Армении и Молдовы. Но без особых проблем купить сегодня в Донецке можно и некоторый украинский алкоголь. Французские и итальянские вина, а также элитные виски и коньяк продаются в специальных алкогольных магазинах, но дороже. Надо добавить, что из-за низких зарплат даже недорогое спиртное не всем по карману. Поэтому некоторые горожане готовят свое домашнее вино и настойки.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)