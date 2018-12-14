Два боки лінії розмежування: де дорожчі харчі?

Як відрізняються сьогодні ціни на харчі на окупованій та підконтрольінй територіях Донбасу? Для порівняння ми взяли Донецьк – підконтрольний російським гібридним силам обласний центр, та Сєвєродонецьк – адміністративний центр підконтрольної Києву частини Луганської області. Дивимось на фактичні показники, а також на динаміку цін від осені.

*Ціни ОРДО переведені у гривні за курсом, що діє на непідконтрольній уряду території

Донецьк

Ціни на продукти на території, підконтрольній «ДНР», різко підскочили на початку грудня – майже на 15% відносно осінніх.

Десяток яєць подорожчав на 10-15 рублів і тепер яйця коштують 70-75 руб (приблизно 31 грн). Курячий окорок на сьогодні коштує в середньому 130 руб/кг (57 грн). М'ясо далеко не всім по кишені: кілограм свинини обійдеться в 380 руб. (162 грн), а яловичини – у 450 руб. (192 грн). Літр молока коштує 60-65 руб. (27 грн). Вартість вершкового масла коливається від 50 до 100 руб. (21-42 грн).

Ціни на яблука стартують від 50 руб. за 1 кг (21 грн). За кілограм мандаринів та апельсинів доведеться викласти 80 та 90 руб. відповідно (34 і 38 грн). 1 кг рису коштує 60 дит (26 грн), гречана крупа – 45 руб (19 грн).

Також донеччани стали активно купувати борошно, вартість якого становить близько 40 руб (17 грн). Ціна цукру за кілограм – 45 руб. (19 грн).

За літр соняшникової олії доведеться віддати від 75 до 90 руб (35 грн). Кілограм сала в Донецьку коштує від 300 руб за 1 кг (128 грн).

Ціни на рибу кусаються: наприклад, на одного пеленгаса слід витратити 180 руб/кг (77 грн). Всі хлібні вироби подорожчали на 3 рублі (півтори гривні).

Варто відзначити, що більшість продовольчих продуктів на території, підконтрольній «ДНР», як і раніше, місцевого виробництва, російського і білоруського. Жителі ОРДО, на жаль, звикли до подорожчання цін і вже давно «затягли паски тугіше». І це з огляду на високий рівень безробіття і низькі зарплати. А попереду ще – канун зимових свят, коли ціни зазвичай підвищуються.

Сєвєродонецьк

Ціни на продукти в Сєвєродонецьку протягом осені хоча і мали певні коливання, але значного зростання не спостерігається. Наприклад, цілі курка бройлер з початку осені і до зими подорожчала лише на 30 копійок (коштує близько 59 грн). А ошийок свинини взагалі подешевшав на 25 гривень: якщо у вересні зі кілограм просили 150 гривень, то зараз ціна тримається на позначці близько 125 гривень.

Подешевшало осені і молоко. Якщо у вересні літр продавали за 21 гривню 90 копійок, то всі наступні місяці ціна залишалася незмінною - 18 гривень 90 копійок. Були коливання на курячі яйця. У жовтні та листопаді за них просили більше 23 гривень. У той час, як в грудні ціна знизилася до вересневої позначки в 21 гривню 90 копійок.

Майже не змінилися ціни на цукор. Були коливання протягом останніх місяців, але все - в рамках 20-30 копійок. Зараз - в середньому 13 грн 40 коп.

Подорожчали за грудень масло і хліб. Білий хліб додав у ціні майже гривню. Якщо у вересні він коштував 9 гривень 65 копійок, то вже в грудні його вартість 10 гривень 55 копійок. Масло ж подорожчала на 50 копійок. З 30 гривень 90 копійок до 31 гривні 40 копійок. При цьому в жовтні було значне подорожчання - майже до 36 гривень. Але з часом ціна знизилася.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)