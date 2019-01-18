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В Трехсторонней контактной группе снова подняли вопрос освобождения подростков, которых российские гибридные силы в 2016 году обвинили в «подрывной деятельности» в Ясиноватой, что находится на оккупированной части Донецкой области. Об этом в Фейсбуке написала Ирина Геращенко, вице-спикер парламента и представитель Украины в Минске. На момент задержания самому старшему было 18 лет. С 2018 года о их судьбе украинской стороне ничего не известно.

Их задержали еще 12 сентября 2016 года. Семерых парней в возрасте 16-18 лет так называемое «МГБ ДНР» обвинило в диверсионной деятельности – подрыве автомобилей, гражданских и военных объектов. На камеру перепуганные подростки со «стеклянными» глазами признаются в своей вине – видно, что текст читают.

«Он мне предложил работу на 5 тысяч гривен, чтобы взорвать две машины коммерсантов, они должны были ему сумму денег», – говорит один из «арестованных».

Это признание Богдана Ковальчука – самого старшего из задержанных, на момент ареста ему было 18 лет, он по версии группировки «ДНР» – «глава диверсионной разведывательной группы». По словам Богдана, он взрывал машины по наводке украинского военнослужащего с позывным «Алмаз», с которым Богдан встретился в 2015 году во время разгрузки контрабандного груза. Ковальчук на допросе говорит, будто бы привлек к этим «спецзаданиям» несовершеннолетних, которые на камеру признались – согласились участвовать только из-за страха расправы над близкими.

«В конце декабря мы подорвали ГУВД в Ясиноватой на улице Октябрьской. Денис подкидывал взрывчатку. Они пошли, а я стоял на шухере, чтобы никто не шел», – говорит Владислав Пазушко, еще один из задержанных.

В вербовке юношей так называемое «МГБ» группировки «ДНР» обвинило заместителя командира батальона «Айдар» Игоря Рицко, а также объявило в «розыск» одного из подростков – Арсения Булавина, который, как сообщают российские СМИ, был основным исполнителем терактов, и именно на его счету якобы была главная акция – подрыв грузового поезда возле Ясиноватой 16 февраля 2016 года.

Российские издания «смаковали» задержанием украинских подростков. В видео их лица замыливали, а вот трактовали события очень эмоционально.

«Каюсь, я больше такого не сделаю, извините меня все, пожалуйста. Дорогой Исус, извини меня», – плачет в сюжетах российских каналов один из «арестованных».

«Ковальчук сколотил настоящую банду из малолеток, жили по законам волчьей стаи, тем, кто пытался соскочить, куратор Рицко угрожал физической расправой», – говорит журналист НТВ.

«На полученные деньги мы пошли в сауну. Купили алкоголя, достали травы, заказали девочек. Мы там хорошо провели время, отдохнули, выпили, покурили, расслабились», – цитирует «арестованного» life.ru.

«Их история похожа на сюжет фильма «Сволочи» – только там осуждённые подростки совершали диверсии против немецко-фашистских захватчиков, а «дээнэровские» действовали против своих сограждан исключительно ради наживы, да ещё из-за страха», – отмечает life.ru.

Кадры плачущего несовершеннолетнего, сравнения с волчьей стаей и «сволочами», распущенная и отвратительное поведение после взрывов – в ход шли любые методы, чтобы показать своим зрителям: украинская спецслужба готова вербовать кого угодно, у нее нет моральных принципов.

«Арестованных» подростков в группировке «ДНР» планировали «помиловать» и отпустить еще к началу 2017 года, но слова не сдержали. А с августа 2018 года о судьбе парней, которые три года находятся под арестом, ничего не известно.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)