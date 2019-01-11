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На пятый год военных действий на Донбассе, основными проблемами для внутренне перемещенных лиц остаются поиск жилья и трудоустройство. Но помимо этого, переселенцев и жителей ОРДЛО интересуют вопросы получения социальных выплат и процедуры восстановления документов. Что делать жителям оккупированных территорий, чтобы получить внутренний украинский или заграничный паспорта, а также другие документы? Что в отношении Украины к жителям на оккупированной территории улучшилось? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина и исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая.

​– Отметили ли вы какие-то позитивные изменения, сдвиги в отношении Украины к жителям ОРДЛО?

Валерия Вершинина: Говоря о позитивном отношении государства к жертвам оккупации, мы, в первую очередь, ожидаем каких-то конкретных политических решений, процедур, а не просто декларации за все хорошее против всего плохого. И с этой точки зрения, к сожалению, граждане, которые остались в оккупации, совершенно брошены своей страной. Декларируются некие направления, идеи разработать, однако политики за прошедший год ни документа, который бы регламентировал, как таким гражданам получать свои пенсии, ни процедуры, как таким гражданам получить доступ к своим законным правам, даже не начали обсуждать с общественностью.

– Валерия, с чем вы связываете только декларативные заявления и отсутствие реальных шагов?

Валерия Вершинина: С одной стороны, со стремлением сэкономить бюджет. А с другой, мне кажется, наши чиновники часто путают ответственность государства перед своими гражданами и ответственность оккупанта за негативные последствия оккупации.

Агрессор безусловно несет ответственность за весь нанесенный им вред. Но пенсии, доступ к гражданским правам – это обязательство государства

Очень часто мы в начале года слышали от политиков, что они считают, что раз территории оккупированы, значит ответственность на агрессоре. Но это не совсем так. Агрессор безусловно несет ответственность за весь нанесенный им вред. Но пенсии, доступ к гражданским правам – это не вред, а позитивное обязательство государства. И оно не может переложить эти обязательства на кого-либо другого. Это привело к тому, что люди разуверились в собственной стране.

– Александра, «Восток-SOS» – это большой агрегатор новостей, звонков из ОРДЛО и переселенцев. На что сейчас больше всего жалуются?

Александра Дворецкая: Очень большая разница между тем, какие обращения поступают к нам в организацию, и тем, какие проблемы действительно являются большими. Проблемой продолжает быть жилищный вопрос внутренне перемещенных лиц и людей, которые покидают оккупированную территорию, и вопрос трудоустройства. Практически за пять лет уже знают, что государство почти ничего в этом направлении не делает, поэтому за такой помощью уже не обращаются.

Обращения в большей части связаны с восстановлением социальных, пенсионных выплат, а также вопросов, связанных с пересечением линии столкновения.

– Натолкнулся во «Вконтакте» (не работает на подконтрольной территории Украины), на неподконтрольной территории люди спрашивают, могут ли они оформить биометрический паспорт, восстановить украинский паспорт, если человек ни разу с 2014 года не покидал ОРДЛО. Какая логистика, если нужно получить паспорт?

Александра Дворецкая: Проблема есть, если человек утерял документ, удостоверяющий личность. В таком случае, он в особенном порядке будет пересекать контрольно-пропускной пункт. Тут решение будет приниматься начальником на конкретном КПП. К сожалению, координационного центра нет на Станице Луганской, то есть, непосредственно решение сложно принимается, если пересекать КПП в Луганской области. Но такие механизмы потенциально предусмотрены.

Ограничения для людей с оккупированных территорий в получении биометрических паспортов нет. Они так же могут их получить

Человек без соответствующих документов может пересечь линию, подать документы, которые у него есть, например, аттестаты об образовании, водительские права. Вопрос, что идентификация длится до двух месяцев, а на практике она может длиться еще дольше. Второй вопрос связан с тем, что в Украине только сейчас наполняется единый демографический реестр.

Что касается биометрических паспортов, то ограничения для людей с оккупированных территорий в получении нет. Они также могут их получить. Главное, удостовериться в том, что паспорт действителен, в нем вовремя вклеена фотография и есть идентификационный код. Проблема возникает у детей, которые впервые получили паспорт и в нем нет места регистрации. Поскольку выдача паспортов детям с оккупированных территорий без места регистрации. На такой паспорт не может быть оформлен биометрический паспорт и здесь надо добиваться другими способами.

– Должен был стартовать процесс выдачи пенсионерам с неподконтрольных территорий единого нового удостоверения от пенсионного фонда. Карточка вместе с банковской картой. Чего ожидать пенсионерам?

Валерия Вершинина: Речь идет только о пенсионерах ВПЛ (внутренне перемещенные лица – ред.), более того, карточки пенсионного удостоверения начали выдавать более года назад. А с действием этих карточек было очень много проблем, связанных с процедурой верификации. Многие пенсионеры жаловались, что из-за ошибок в базе или нестыковки баз им прекращалась выплата пенсий и приходилось ее возобновлять. На данном этапе этот процесс более ли менее отлажен.

Тем не менее эти банковские карточки, совмещенные с пенсионным удостоверением все равно остаются неудобными. По сути, пенсионное удостоверение имеет другое назначение, нежели банковская карточка. Человек можем иметь пенсионное удостоверение много лет, а банковские карточки менять по мере нужды. Поэтому такое объединение в условиях, когда переселенец может иметь карту только по месту жительства и вынужден ее менять после каждого переезда, оказалось достаточно тяжелым как для переселенцев, так и для банков.

Жители с неподконтрольных территорий без справки ВПЛ получить такую карту-удостоверение не могут.

– Александра, если в украинском паспорте стоят отметки о пересечении украинско-российской границы либо другие российские штампы, стоит ли человеку чего-то опасаться на контрольно-пропускных пунктах?

Александра Дворецкая: В зависимости от того, какие именно отметки ставятся. В украинский паспорт российские службы отметки не ставят. Если пересекать границу, к национальному паспорту дают миграционную карту, на ней ставятся штампы.

Если в украинском паспорте стоят отметки, сделанные российскими службами или так называемыми «Л/ДНР», такой паспорт признается испорченным

Такие отметки ставятся в заграничный паспорт при пересечении границы. И важно пересекать границу сначала через контролируемые украинскими пограничными службами пункты, а потом уже российские. Если в украинском паспорте стоят отметки, сделанные российскими службами или так называемыми «Л/ДНР», такой паспорт необходимо поменять, он признается испорченным. Это все равно, что какие-то отметки сделал ребенок.

– На неподконтрольной территории много объявлений, как «вернуть задолженность по пенсии по регрессу через суд», «вернуть задолженность по пенсии умершего родственника», «получит ID-карту», «вклеить фото в паспорт». Стоит ли обращаться за услугами к подобным фирмам?

Александра Дворецкая: Все эти услуги по законодательству предоставляются индивидуально. У нас нет возможности это осуществлять даже по нотариальной доверенности. То есть, любое такое объявление значит: либо это мошенники, которые возьмут деньги и не исполнят, либо это коррупционная схема, которая работает с обеих сторон линии столкновения, где есть украинские чиновники, которые за какую-то благодарность или оплату оказывают такие услуги. Но это незаконно и существует большой риск остаться без документов.

– В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания, можно ли уже сейчас жителям ОРДЛО, аннексированного Крыма или переселенцам обращаться в органы госреестра избирателей, менять свой адрес? Многие переселенцы считают, что это трудно сделать и поэтому не собираются голосовать на выборах.

Александра Дворецкая: Для переселенцев это сделать довольно легко. Есть две разные ситуации для переселенцев из оккупированного Крыма и из ОРДЛО. Здесь не столько имеет значение статус переселенца.

С территории аннексированного Крыма достаточно прийти в орган ведения реестра по месту проживания, написать заявление, предоставить паспорт со штампом крымской регистрации и в день обращения выдадут карточку, где будет указан избирательный участок.

Любой гражданин за пять дней до голосования может поменять место голосования, если подтвердит причины

Для людей из ОРДЛО ситуация немного другая. Надо, чтобы президент наконец-то подписал указ с февраля 2018 года, что же такое оккупированные территории Донецкой и Луганской областей: перечень населенных пунктов. Чтобы избирательная комиссия поняла, находится ли их населенный пункт на оккупированной территории, должен быть документ. Поэтому мы советуем людям, которые с оккупированных территорий взять с собой и подтверждающий документ – справку переселенца, и прикрепить к заявлению, сказав текущее место проживания. Могут быть и другие документы, подтверждающие место проживания. И также в день обращения получить такой документ. Это можно сделать до 25 марта, но мы советуем не тянуть с этим вопросом.

На самом деле, любой гражданин за пять дней до голосования может поменять место голосования, если подтвердит причины.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)