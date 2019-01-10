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В Украине стартовала предвыборная кампания. При желании принять участие в выборах президента смогут и жители оккупированных территорий. Для этого нужно будет приехать в подконтрольные Киеву города и районы. Для жителей Луганской и Донецкой областей, а также Крыма существует процедура временного изменения адреса голосования. Журналист радио Донбасс.Реалии уже опробовал процедуру на себе и поделился опытом.

Что нужно, чтобы, имея «прописку» на оккупированных территориях, проголосовать на выборах президента 31 марта?

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В первую очередь нужно определиться, в каком городе или районе вы собираетесь голосовать. В каждом городе и районе есть отделы реестра избирателей. Их список есть на сайте государственного реестра избирателей. Нужно прийти в отдел с паспортом, написать заявление и получить удостоверение, в котором указан избирательный участок, на котором можно будет проголосовать. В случае журналиста радио Донбасс.Реалии это был отдел реестра избирателей в Северодонецке. В заявлении нужно было вписать буквально несколько строчек. Вся процедура заняла не больше 5 минут.

Можно ли изменить адрес голосования, если человек уже прошёл процедуру в одном городе, но хочет голосовать в другом?

Это возможно. Однако для этого нужно сначала аннулировать своё удостоверение в первом городе и только после этого подавать заявление в другом.

«Например, у человека есть родственники в Северодонецке и Сватове. Если он сегодня пришёл и определил свой избирательный адрес в Северодонецке, то он не сможет завтра сделать всё то же самое в Сватове. Если он всё сделал в Северодонецке, но волею судьбы в день голосования он будет в Сватове, то ему нужно будет сначала приехать в Северодонецк и сделать процедуру, обратную изменению избирательного адреса, и только тогда обратиться в Сватовский отдел», – рассказала начальник Северодонецкого отдела реестра избирателей Елена Ткаченко.

Когда можно обращаться в отделы реестра для временного изменения адреса голосования?

Обращаться в отделы реестра можно уже сейчас. Приём заявлений стартовал вместе с предвыборной кампанией 31 декабря. Прекращается приём заявлений за 5 дней до голосования. Временный адрес голосования меняется на весь период избирательного процесса, то есть до момента, пока Центральная избирательная комиссия не огласит победителя на выборах.

В Северодонецком отделе реестра избирателей порекомендовали не затягивать с подачей заявлений, чтобы в последний момент избежать очередей.

Проголосовать не по месту регистрации могут и жители других регионов. Только для этого при написании заявления нужно, помимо паспорта, предоставить документ, подтверждающий необходимость временной смены места голосования. Например, справку с места работы, университета, договор аренды жилья в другом городе и прочее.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)