Чи всім переселенцям вистачить місця на виборчих дільницях?

Кібератаки, зміни законодавства і місця голосування: чого чекати переселенцям і жителям Луганської та Донецької областей від майбутніх виборів? Яким чином воєнний стан позначиться на виборчому процесі, і чи всі зможуть проголосувати?

Зараз в країні – мільйон 280 тисяч внутрішньо-переміщених осіб і близько 4 мільйонів трудових мігрантів, та ще близько мільйона людей, що вибули з виборчої адреси й не мають нової, наголошує заступник голови центральної виборчої комісії Євген Радченко. Умови голосування на президентських та парламентських виборах для цих людей будуть дещо ускладнені, адже їм треба подати заяви на зміну місця голосування без зміну виборчої адреси. Через те, що люди роблять такі зміни невчасно, є ризик, що проголосувати вони не зможуть.

Ми прогнозуємо, що за 5-10 днів перед днем голосування буде навала людей, які захочуть змінити місце голосування

«Працівників органів ведення державного реєстру є близько двох тисяч. Наші громадяни звикли жити таким чином, щоб вирішувати питання в один день, і як правило – в останній. Тому ми прогнозуємо, що за 5-10 днів перед днем голосування буде навала людей, які захочуть змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Буде створена величезна кількість черг, ці люди будуть незадоволені сервісом, і, втративши багато часу, не отримають належного результату», – каже Радченко.

Воєнний стан додав викликів

Крім того, виборці з числа ВПО та внутрішніх трудових мігрантів ризикують не проголосувати через те, що найбільше таких виборців проживає у великих містах. А максимальна кількість виборців, яку може прийняти виборча дільниця, – це 2500 осіб. Отже потенційному виборцю може просто не вистачити місця на обраній дільниці, тому в ЦВК радять поквапитися з переоформленням місця голосування.

Воєнний стан також додав викликів до організаціъ майбутніх виборів, каже секретар ЦВК Наталія Бернацька. Формально вибори на території, де діє правовий режим воєнного стану, заборонено – але ж його ввели лише на 30 днів. Тому ЦВК чекає роз’яснень. Тим паче, вибори на окремих дільницях можуть не відбутися в разі загострення конфлікту і вторгнення до України.

Російська агресія лише набирає додаткових обертів, і ситуація не стає простішою

«Є й ті питання, що актуальні до сьогоднішнього дня – це Донецьк, Луганськ і Крим. На жаль, російська агресія лише набирає додаткових обертів, і ситуація не стає простішою. Тому ми готуємося і до кіберзагроз, що можуть виникнути у разі проведення там виборів», – розповідає Бернацька.

Для безпеки волевиявлення на Донбасі ЦВК та МВС напрацювали проект меморандуму для охорони правопорядку під час голосування, розповідає член Центрвиборчкому Михайло Вербенський.

«Охорона правопорядку на тих територіях потребуватиме більшої кількості сил та засобів, і специфічних підходів до вирішення тих завдань, які в інших регіонах вирішуються дуже просто. Крім того, є певна специфіка з доставкою бюлетенів і охороною виборчих дільниць», – каже Вербенський.

Водночас існує невизначеність з тим, як будуть голосувати на прийдешніх виборах військові, які перебувають в зоні проведення Операції об'єднаних сил, бо механізму для цього наразі немає.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)