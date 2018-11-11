(Друкуємо мовою оригіналу)

Вопреки протестам ЕС, США, НАТО и, само собой, Украины, подконтрольные России группировки провели в воскресенье, 11 ноября, псевдовыборы на подконтрольной им части Донбасса. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии получил десятки свидетельств очевидцев, что бюджетников заставляли идти на участки. Свои наблюдения о том, как происходило организованное российскими гибридными силами действо, описывают блогер Радио Донбасс.Реалии из Донецка и автор постоянной рубрики «Записки из оккупации» из Луганска.

Донецк. «Вас пригласили? Так в чем проблема?!»

Сегодня из донецких школ снова звучала громкая музыка. Нет, это не День знаний и не последний звонок. Это так называемые «выборы» главы «ДНР».

Спрашиваю у 25-летней знакомой: «А ты пойдешь на выборы?» Отвечает: «Ты что, с ума сошел!».

Сами «избирательные участки» ограждены с двух сторон ленточкой. Стоят дежурные. По периметру школ несут охрану «военные» в полном боевом обмундировании. На заднем дворе дежурят скорая и пожарная машины. За всем происходящим следят «полицейские».

На первый взгляд, внешне явка людей небольшая. В первой половине дня здесь разыгрывали сим-карты и «пополняшки» на 50 российских рублей (21 гривна) местного оператора «Феникс» (кстати, с утра в ОРДО были неполадки с мобильной сетью). Возле «избирательных» участков выступают местные творческие коллективы.

Также для привлечения людей во дворе школ развернули ярмарку продовольственных товаров: продукты питания и бытовая химия. Цены тут на 5-10 рублей (2-5 гривен) ниже, чем на рынке. Сложилось такое впечатление, что горожане сюда пришли с целью купить продукты, нежели на «выборы» главы «ДНР». По крайней мере, тут образовались даже небольшие очереди.

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​В основном, идут «голосовать» люди от 35 и старше, много пенсионеров. Молодежи мало. Некоторые не идут на «выборы», опасаясь проблем с пересечением линии разграничения на подконтрольную Украине территорию.

И все же, большинство дончан сейчас аполитичны и объявленное боевиками «голосование» их мало задевает. Их прозвали «выборы без выбора». Большинство никому не верит и заранее знает исход.

Луганск. СМИ снимали якобы явку, которую обеспечили люди, пришедшие затариться

У школ и техникумов Луганска, где расположены участки, с самого утра также запустилась льготная торговля, где товары продавали на 30% дешевле, чем на рынке. Если на рынке, например, яйца стоят 50 рублей (21 грн.), то там – 35 (15 грн.).

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Силой и скидками на еду: как боевики заманивают людей на «избирательные участки»​

На некоторых участках даже не заставляли «голосовать» — люди просто приходили скупаться «по дешевке». Там стояли журналисты российских СМИ и снимали якобы явку, которую обеспечили люди, которые пришли затариться. На участках были те, кто пришел «голосовать», но большинство приехало за продуктами.

Некоторым работникам бюджетной сферы назвали конкретное время, когда они должны «проголосовать». Женщине, которая работает в университете, сказали, что она должна прийти с 8 до 9 утра.

«Я пришла, всех повычеркивала, бросила в бокс и ушла», – рассказала она.

По сообщению очевидцев, боевики на переходе из оккупированной территории в Станице Луганской спрашивают у людей, почему они не на участках и угрожают: «если не вернетесь сегодня (на неподконтрольную территорию – ред.) и не проголосуете, вам «хана».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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