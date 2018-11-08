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Для участия в так называемых «выборах» на неподконтрольной части Донбасса жителей стимулируют угрозами, скидками на продукты и пополнением счетов мобильных телефонов. Отдавать свои голоса уже начали члены незаконных вооруженных формирований. Эксперты считают, что нынешним лидерам оккупированных районов важно максимально поднять явку. Силой или подарками. На участках собираются продавать дешевые продукты и разыгрывать призы. А после выборов в неподконтрольном Луганске обещают поднять зарплату.

11 ноября власти неподконтрольных Украине районов Донбасса планируют провести так называемые «выборы». Как главы группировки «ДНР», так и парламента. От этих псевдовыборов подконтрольных России сепаратистов призывали отказаться и в Европе, и в США, и в украинском правительстве. Пропагандистские ресурсы группировок «ЛДНР» сообщают, что предварительное голосование уже началось, избирательные урны доставили в «военные части».

После ликвидации Александра Захарченко главарем донецких сепаратистов несколько дней был Дмитрий Трапезников, однако уже через неделю «ДНР» возглавил Денис Пушилин. Пока что он является исполняющим обязанности, однако скорее всего, победит, утверждает в комментарии Радио Донбасс Реалии активист «Української народної ради Доненничини та Луганщини» Виталий Овчаренко. Остальные кандидаты носят ярко выраженный технический характер, утверждает активист, который сам до войны жил в Донецке. Главная задача – обеспечить максимальную явку, внести как можно больше людей в списки избирателей и организаторов.

«Вторая цель – максимально легализировать так называемые «выборы» и так называемых победителей. Они стараются путем своей легализации выставить их как переговорную сторону и в минском процессе и, возможно, в других переговорах», – говорит Овчаренко.

За четыре года в подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» городах появились люди, которые пойдут на так называемые «выборы», веря в их правдивость и законность, но большая часть будет голосовать «из-под палки»

Максимальная явка главарям группировок нужна не только для Украины и России, но и для самих себя – показать свою эффективность как «лидеров народов Донбасса», считает Овчаренко. 11 ноября не будет похоже на так называемый «референдум» 2014 года, говорит он – тогда людей было очень мало, столпотворение создавали искусственно. Сегодня же у сепаратистов было время на подготовку – и угроз, и стимулирования избирателей. Кроме того, за четыре года в подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» городах появились люди, которые пойдут на так называемые «выборы», веря в их правдивость и законность. «Хотя большая часть будет голосовать «из-под палки», – подчеркнул Овчаренко.

Кроме угроз, на выборы заманивают и всевозможными благами. Так на некоторых участках собираются торговать продуктами по льготным ценам – можно будет купить яйца, растительное масло, курятину и другие товары. В объявлении указано, что каждый избиратель сможет купить ограниченное количество продуктов – не больше двух килограммов сахара, не больше десятка яиц и так далее.

На других участках обещают проводить ярмарки и беспроигрышные лотереи. Кроме того, на неподконтрольной части Луганщины обещают пополнять счет мобильного телефона – оператор «Лугаком» (создан группировками на базе захваченного обрудования «Киевстара») обещает карту пополнения на 100 рублей всем избирателям.

На территории «ЛНР» усилены меры безопасности на улицах, у прохожих выборочно проверяют документы, осматривают автомобили

За предвыборной ситуацией на неподконтрольной территории Донбасса следит «Восточная правозащитная группа». Информацию из Донецкой области аналитики еще обрабатывают, зато мониторинг по Луганской области уже готов, говорит Радио Донбасс.Реалии заместитель директора группы Ирина Никульникова. Подготовка к выборам идет активная, на улицах усилены меры безопасности, у прохожих выборочно проверяют документы, осматривают автомобили. Кандидаты, кроме действующего главаря «ЛНР» Леонида Пасечника, являются техническими, а реального оппонента, директора «Луганского ликеро-водочного завода» Леонида Держака не зарегистрировали как кандидата по надуманной причине.

«Известно, что руководители так называемых предприятий, учреждений и других структур получили указание подготовить списки людей, которые будут голосовать за Пасечника. При этом угрожали людям, которые собирались голосовать не за него, увольнением», – рассказывает Никульникова.

После псевдовыборов сотрудникам так называемых «республиканских структур» в Луганске пообещали 10% надбавку к зарплатам. Зарплаты, по сведениям правозащитникам, «чиновники» продолжают получать на следующий день после приезда очередного гуманитарного конвоя из России.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org).

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