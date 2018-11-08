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08 Листопад 2018, Київ 15:31
Новини | Політика

Голова ОБСЄ «надзвичайно стурбований» псевдовиборами 11 листопада на Донбасі

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі

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Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі підтвердив 8 листопада підтримку імплементації Мінських угод відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ та в повній повазі суверенітету і територіальної цілісності України.

«Ми надзвичайно стурбовані оголошенням «виборів», які мають відбутися в окремих районах Донецької та Луганської областей 11 листопада. Таке рішення суперечить букві та духу Мінських угод», – сказав Міланезі.

Він закликав усі сторони «конструктивно сприяти проведенню переговорів у Нормандському форматі та у форматі Тристоронньої контактної групи, щоб запобігти такому розвитку».

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7 вересня в угрупованні «ДНР» оголосили про намір обрати собі нового лідера 11 листопада. Це сталося після того, як попередній ватажок угруповання Олександр Захарченко 31 серпня загинув унаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.

Рішення про проведення 11 листопада виборів «глави» і «депутатів» напередодні ухвалили і в угрупованні «ЛНР».

Це суперечить Мінським угодам, згідно з якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, у відповідності до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, що у випадку проведення голосування його результати будуть «юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою».

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