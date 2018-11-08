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08 Листопад 2018, Київ 20:03
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Навіщо Росії «вибори» на окупованій частині Донбасу?

Навіщо Росії «вибори» на окупованій частині Донбасу?
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11 листопада в непідконтрольних уряду України районах Донецької і Луганської областей підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» проводять так звані «вибори». Росія схвалює ці псевдовибори так званих голів «республік» і «депутатів парламентів». Натомість посольство США в Україні назвало ці «вибори» бутафорськими і закликало жителів ОРДЛО бойкотувати їх. А президент України Петро Порошенко закликав посилити санкції проти Росії. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували голова Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш, журналіст проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» Андрій Діхтяренко та кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

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