«Віра одна – вона православна». 5 історій переслідування вірян в ОРДЛО

Викрадення та незаконні позбавлення волі людей, фізичні катування, моральні знущання, захоплення храмів, а також звинувачення у шпигунстві на користь України, диверсійній діяльності та екстремізмі. Про ці порушення релігійної свободи на окупованих територіях Донбасу повідомляє Інститут релігійної свободи у доповіді «Свобода віросповідання під прицілом». Радіо Донбас.Реалії публікує п'ять історій терору угруповання «Л/ДНР» проти вірян з Луганської і Донецької області, які зафіксовані моніторами.

У травні 2015 року Олександр Захарченко, який на той момент очолював угруповання «ДНР», заявив, що на території, яка підконтрольна йому, визнається лише православ’я Московського патріархату, католицизм, іслам та іудаїзм. Інші конфесії автоматично були зараховані до «сект». Вже у грудні 2016 року схоже рішення ухвалюється і в окупованому Луганську. Там назвали «секти» – загрозою безпеці.

«Віра одна – вона православна. Я в руки брав зброю для того, щоб у нас була православна держава», – так бойовик угруповання «ДНР» прокоментував кореспонденту Vice news у березні 2015 року своє ставлення до інших конфесій. За його словам, він не дозволив би повернення до храмів і молитовних будинків нікому з баптистів, єговістів, католиків та греко-католиків.

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Закриття єдиної діючої у Донецьку мечеті

28 жовтня 2018 року представники так званого «МГБ» угруповання «ДНР» провели обшуки в мечеті аль-Амаль. Це єдина діюча в окупованому Донецьку мечеть. Бойовики вилучили молитовну літературу та опечатали будівлю. В угрупованні зазначали, що «аль-Амаль» є осередком українських екстремістських організацій, які були створені за кошти терористичної організації «Брати-мусульмани» (так в російськомовних джерелах називають помірний ісламістський рух «Мусульманське братство» – ред.), поширювало серед населення радикальну псевдорелігійну літературу.

Муфтій духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов назвав обшук у мечеті переслідуванням мусульман на Донбасі, порівнявши їх з діями ФСБ Росії проти мусульман в окупованому Криму.

Читайте більше: Угруповання «ДНР» відзвітувало, що знайшло «Братів-мусульман» у Донецьку

Обшуки у баптистів

26 липня 2018 року так зване «МГБ ЛНР» заборонило у Луганську діяльність Всеукраїнського союзу церков євангелістів християн-баптистів (ВСЦ ЄХБ). Люди в масках перервали церковні збори та провели обшуки, під час яких знайшли релігійну літературу, ліки та, як повідомили, аркуш із текстом, написаним від руки – «подяка від захисників України». Після чого тих, хто молився, оголосили екстремістами. А після суду керівник ВСЦ ЄХБ мав сплатити штраф у 8 тисяч рублів (на той момент 3200 гривень).

Читайте більше: Атака на протестантів в Луганську: пастора «оштрафували», церкву опечатали

Імітували розстріл священика

У липні 2014 року отця Тихона (Сергія) Кульбаку арештували в Донецьку. Донеччанин у шостому поколінні 12 днів провів у полоні бойовиків і дивом залишився живим. Весь цей час священник був без необхідних ліків від діабету та води. А також його змушували харчуватися одним хлібом, що протипоказано людям із таким діагнозом. Отця Тихона катували та тричі імітували його розстріл. Звільнили священика завдяки розголосу в ЗМІ й старанням українських мусульман.

Підкинуті Свідкам Єговим листівки

4 серпня 2017 року угруповання «ЛНР» перервало богослужіння Свідків Єгови в Алчевську та Луганську. Мовляв, у богослужбових спорудах можуть бути бомби. Після цього віруючих вивели з будівель та у всіх перевірили документи. В Алчевську двох старійшин допитували весь день. Одного з них оштрафували на 5 тисяч рублів за організацію масових заходів у воєнний час і на 3 тисячі рублів за порушення пожежної безпеки в Залі Царства.

Читайте більше: Вірю, не вірю: які церкви відкриті в Донецьку

Катувати пастора протестантської церкви

Олександр Хомченко був пастором протестантської церкви та організатором «Молитовного Майдану» в Донецьку. Після одного з богослужінь його заарештували. «Це сталося наприкінці молитви. Я завжди, як капітан, йду з корабля останній. Подивився, що люди роз’їхалися, порозходилися, і пішов забирати хреста, який стояв біля нас на площі. Підходжу до своєї машини, щоб погрузити хрест, а до мене підходять озброєні люди і тягнуть мене у свій джип. В мою машину сідають інші люди», – розповідав Хомченко Радіо Свобода. Бойовики дев’ять днів утримували пастора у захопленому приміщенні обласного управління МВС Донецька, а пізніше – у бомбосховищі військового комісаріату Макіївки. До священика застосовували тортури.

14 лютого 2018 року пастор Олександр Хомченко помер. Йому було 59 років. Останнім часом він проводив богослужіння у Мар’їнці.

Читайте більше: «НКВД у Донецьку». Священик розповів, як його катували бойовики

На думку Інституту релігійної свободи, відсутність належного міжнародного моніторингу та неможливість потрапити на окуповані території правозахисників породжують цілковиту безкарність угруповань «Л/ДНР», які продовжують свої насильницькі дії щодо віруючих.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)