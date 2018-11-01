(Друкуємо мовою оригіналу)

Все церкви, кроме Украинской православной церкви (Московского патриархата), подвергаются гонениям и репрессиям на территориях, подконтрольных группировкам «ДНР». Об этом заявляет Институт религиозных свобод, который поддерживает связь с представителями конфессий в Донецке и Луганске. Согласна ли с этим УПЦ (МП)? Как относится к «снисходительности» со стороны группировок? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил протоиерей, заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Николай Данилевич.

– Николай, всем евангельским церквям с 16 октября отказали в так называемой регистрации в «ДНР». Церкви оказались вне «закона» и их громады, по решению местных властей, лишаются молитвенных домой, храмов, им даже запрещают собираться в частных помещениях. Поменялась ли деятельность приходов, церквей, священников УПЦ (МП) на оккупированной части Донбасса?

– Церковь переживает эту войну вместе со своими людьми, со своей паствой. И в зоне конфликта у нас пять епархий и непосредственно на территории так называемых «ЛДНР» около 700-800 приходов. Более того, епархии разделены линией разграничения и епископ часто ездит в одну сторону и в другую сторону, так же и священники.

Наши священники имеют разрешение от СБУ на пересечение линии разграничения. Они признают Украину и они являются частью Украины, но совершают свои служения в тех условиях, которые сейчас есть.

Наша Украинская православная церковь в лице своих священников там, на Донбассе, никогда не забирала и не забирает, не преследовала и не преследует представителей других религий и конфессий. Были случаи, когда представители этих самопровозглашенных «республик» забирали молитвенные здания, культовые помещения, в частности у протестантов, даже Киевского патриархата, и предлагали нашей церкви. Но наши священники категорически от этого отказывались.

– В этом же отчете Института религиозных свобод говорится о том, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) в ходе так называемой перерегистрации, которую устроили в ОРДЛО, регистрируется по умолчанию, то есть она проходит эту «регистрацию» по упрощенной процедуре. Как вы это объясняете?

– Это вопрос к тем местным властям, которые там. Я не могу так прокомментировать. Но действительно, не было сигналов из тех регионов о больших притеснениях или проблемах для наших церквей там. У нас наоборот проблемы на Западной Украине, но они другого характера.

​– А как бы вы это объяснили? И как вы к этому относитесь? Это выглядит как зачистка религиозного пространства под определенную церковь.

Мы против любой дискриминации, гонений других церквей, религиозных организаций

– Мы говорили, что мы против любой дискриминации, гонений других церквей, религиозных организаций. Наша церковь находится в разных социально-политических условиях – Украина, так называемые «ЛДНР», Крым. Кроме того, в Украине она тоже разная. Мы ни у кого не захватываем приходы, ни помещения, никого не выгоняем, и нам бы хотелось такого же отношения.

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– Важно от вас услышать, как вы оцениваете эту деятельность. Потому что многие люди, которые этим занимаются, уверенны, что они делают правое дело и во имя УПЦ (МП).

– Как мне рассказывал один из наших епископов, который там служит, в 2015 году, что у кого автомат – у того и власть. Поэтому комментировать или говорить о каких-то правилах там, где нет правил – это сложно.

Я говорю о принципах. Мы против насилия. Но понятно, что мы считаем свою веру правильной, иначе я был бы не православным священником, а другим. Я верю, что стою на правильном пути. Но насилием мы не можем изменить людей.

А то, что действительно многие уехали оттуда, когда началась война, и протестантских конфессий, и Киевского патриархата. Мы против того, чтобы кого-то выгонять. Хотя если было бы желание, мы могли бы это сделать, но тогда мы бы не были христианами. Мы христиане и наши священники живут в условиях войны, когда власти нет, когда кто что хочет, то и творит.

Я в 2014 году говорил, что так называемая русская православная армия не имеет никакого отношения ни к Украинской православной церкви, ни к Русской православной церкви. Да, эти люди есть и у них есть какие-то воззрения, но мы к ним не имеем отношения и они к там тоже.

Слушатель: Как вы относитесь к тому, что ваши священники в ОРДЛО отпевают тех, кого мы называем террористами, или благославляют их, когда к ним приходят боевики, проводят бракосочетание?

Приходит к нам или «ополченец» или солдат украинской армии, нужно предоставлять ему духовную помощь, не разделяя его политических взглядов

– По церковным канонам можно отпевать человека, независимо от того, с какой стороны он погиб. На совести этого человека, воевал он на той стороне или на другой. Церковь не берется судить идеологическую позицию, из-за которой он погиб.

Относительно благословения, официально наши епископы там на Востоке благословили священникам не ходить на баррикады, а быть только в храмах. Если к ним приходит или «ополченец», или солдат украинской армии, или кто угодно, нужно предоставлять ему духовную помощь, не разделяя его политических взглядов. Церковь тут вне конфликта, потому что люди поделены, а она остается единым мостом, которая объединяет людей там на месте.

​– По словам главы УПЦ (КП) Филарета и УГКЦ, и протестантские сообщества – у них есть определенная позиция. За независимость, территориальную целостность Украины. Есть ли у вас какая-то позиция относительно того, что происходит на Донбассе сейчас?

– В официальных заявлениях нашей церкви, которые были в 2014 году, говорится, что Украинская православная церковь выступает за суверенитет и независимость Украины, и за ее территориальную целостность. Мы считаем, что и Донбасс, и Крым являются территорией Украины. Доказательство этому то, что и Крым, и Донбасс в церковном отношении продолжает оставаться частью Украинской православной церкви и управляются они из Киева, а не из Москвы.

Мы за Украину, в международно признанных границах, и мы эту Украину сохраняем. Пусть это покажет государство

Конфликт, который сейчас есть на Донбассе – это не церковный конфликт, а политический, не церковь стала его причиной. Причиной стали изменения власти в Украине, которую не приняло население той части Украины. Это центробежные, антикиевские настроения были использованы прежде всего Россией, но симпатии местного народа там такие.

Люди сейчас не против Украины, как мне рассказывает священники там, сколько против нынешней власти. Но мы не хотим, как церковь, говорить, что это власть правильная, а эта плохая. Мы за Украину, в международно признанных границах, и мы эту Украину сохраняем. Пусть это покажет государство.

​– 11 октября была снята анафема с Филарета и Макария, было подтверждено, что будет продолжен процесс предоставления автокефалии Украинской поместной церкви. Глава УПЦ (КП) говорил о том, что идут переговоры о проведении собора, к которому будут приглашены представители всех украинских православных церквей, представленных на территории Украины. УПЦ (МП) приглашали?

– Мы не признаем этих решений Константинополя, потому что они не каноничны. Анафему может снять та церковь, которая ее накладывала – это делала Русская православная церковь.

В объединительном соборе мы по этой и другим причинам не будем принимать участие, поскольку не обращались к Константинопольскому патриархату за автокефалией. Мы за этим просто наблюдаем со стороны.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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