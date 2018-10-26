Голова УПЦ КП пояснив, як відбуватиметься перехід парафій в єдину українську церкву

Перехід парафій в єдину Українську православну церкву відбуватиметься шляхом голосування парафіян, пояснив 26 жовтня голова Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет.

«Механізм: це зібрання всієї парафії, і якщо 2/3 парафії проголосує за те, щоб залишитися в російській церкві, значить, ця парафія буде належати російській церкві. Якщо ж 2/3 парафіян проголосують за українську церкву, то храм разом із парфіянами перейде в Українську православну церкву», – зазначив Філарет.

Якщо для ухвалення рішення не набереться 2/3 голосів, то, за його словами, парафія залишиться такою, як і була.

Він також наголосив на тому, що парафіяни переходитимуть до Української православної церкви разом зі своїми храмами.

Філарет зазначив, що перехід може відбуватися тільки добровільним шляхом.

Ті, хто не захоче бути в Українській православній церкві, за його словами, повинні називатися Російською православною церквою в Україні.

Цього ж дня Філарет розповів, яку назву матиме об’єднана українська церква.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

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