Філарет розповів, як називатиметься об’єднана українська церква

Об’єднана українська церква називатиметься «Українська православна церква», повідомив голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

«Назва буде «Українська православна церква» – офіційна. Друга назва – Київський патріархат», – сказав Філарет.

Речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) уточнив, що цю назву обговорили за участю представництва Вселенського патріархату. Він також додав, що в об’єднаної церкви можуть бути додаткові назви: Київський патріархат й Українська автокефальна православна церква.

Щодо устрою об’єднаної церкви, за словами Євстратія (Зорі), УПЦ КП пропонуватиме патріархат.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.