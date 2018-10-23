Патріарх Варфоломій: Константинополь не поступиться тиску Москви в українському питанні

Вселенський патріарх Варфоломій ясно висловив патріархові РПЦ Кирилу своє ставлення до українського питання, заявивши, що у Константинопольського патріархату немає наміру поступатися тиску, повідомляє грецький сайт «Ортодоксія-Інфо».

Звертаючись до вірян у Стамбулі, патріарх повторив, що прерогативи Константинопольського патріархату мають за джерело рішення Вселенських соборів і є обов’язковими для всього православного світу.

«Подобається це нашим російським братам чи ні, незабаром вони визнають рішення Вселенського патріархату, оскільки у них не буде іншого вибору», – заявив Варфоломій. Він додав, що знає про джерело фінансування публікацій, що становлять собою «чорну» пропаганду в українському питанні.

Ця заява Вселенського патріарха є його першою публічною відповіддю на звинувачення з боку Москви в питанні надання автокефалії українській церкві.

Раніше Константинопольський (Вселенський) патріархат заявив про початок процедури надання автокефалії Українській православній церкві. У Російській православній церкві це рішення не визнають і звинувачують патріарха Варфоломія в розколі.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Росія після томосу для України: вона, як і Путін, піде самотньо

Верховна Рада дозволила передати Андріївську церкву Вселенському патріархату

«Спроба перевороту чи самоізоляція». Як реагують на рішення РПЦ про розрив із Константинополем?

Росіянам припекло: томос для України здійняв переполох серед виборців Путіна

Церква України і «анафема Варфоломію»: мудре рішення роздратувало Кремль