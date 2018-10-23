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23 Жовтень 2018, Київ 08:56
Новини | Політика

Патріарх Варфоломій: Константинополь не поступиться тиску Москви в українському питанні

Вселенський патріарх Варфоломій I (архівне фото)

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Вселенський патріарх Варфоломій ясно висловив патріархові РПЦ Кирилу своє ставлення до українського питання, заявивши, що у Константинопольського патріархату немає наміру поступатися тиску, повідомляє грецький сайт «Ортодоксія-Інфо».

Звертаючись до вірян у Стамбулі, патріарх повторив, що прерогативи Константинопольського патріархату мають за джерело рішення Вселенських соборів і є обов’язковими для всього православного світу.

«Подобається це нашим російським братам чи ні, незабаром вони визнають рішення Вселенського патріархату, оскільки у них не буде іншого вибору», – заявив Варфоломій. Він додав, що знає про джерело фінансування публікацій, що становлять собою «чорну» пропаганду в українському питанні.

Ця заява Вселенського патріарха є його першою публічною відповіддю на звинувачення з боку Москви в питанні надання автокефалії українській церкві.

Раніше Константинопольський (Вселенський) патріархат заявив про початок процедури надання автокефалії Українській православній церкві. У Російській православній церкві це рішення не визнають і звинувачують патріарха Варфоломія в розколі.

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