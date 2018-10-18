Верховна Рада дозволила передати Андріївську церкву Вселенському патріархату

Верховна Рада ухвалила на засіданні 18 жовтня законопроект, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату.

Це рішення підтримали 237 народних депутатів.

Законопроект ініціював президент України Петро Порошенко.

«Надання Вселенському патріархату культової споруди на Андріївському узвозі, 23 у Києві (Андріївської церкви) у безоплатне постійне користування є важливим кроком у проведенні роботи з підготовки надання автокефалії Православній Церкві в Україні», – ідеться у пояснювальній записці до законопроекту.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія заперечує проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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