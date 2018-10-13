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13 Жовтень 2018, Київ 08:45
Політика

Церква України і «анафема Варфоломію»: мудре рішення роздратувало Кремль

Вселенський патріарх Варфоломій I під час виступу на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі (архівне фото)

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(Рубрика «Точка зору»)

Після оприлюднення рішення синоду Вселенського патріархату про відновлення канонічної території в Україні та зняття анафеми з українських церковних ієрархів голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (Московського патріархату) архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що анафему потрібно накласти на самого Вселенського патріарха Варфоломія.

Важко сказати, чого в цій заяві церковного пропагандиста більше – гордині, невігластва, вихваляння. Прес-секретар неіснуючої, по суті, церкви – адже УПЦ (МП) ніяка не церква, а лише автономна з майнової точки зору частина іншої церкви – Російської – пропонує накласти анафему на Вселенського патріарха! Але в православному світі не існує інституції, здатної ухвалити таке рішення – за винятком, зрозуміло, Синоду Константинопольського патріархату. При цьому всі рішення, які так не подобаються архієпископу Клименту (Вечері), ухвалив саме цей Синод!

Довоєнна фотографія, Київ, 27 липня 2013 року. Московський патріарх Кирило (ліворуч), президент Росії Володимир Путін (другий зліва), а напроти учасники синоду УПЦ (Московського патріархату), серед яких митрополит Онуфрій (другий справа)
Довоєнна фотографія, Київ, 27 липня 2013 року. Московський патріарх Кирило (ліворуч), президент Росії Володимир Путін (другий зліва), а напроти учасники синоду УПЦ (Московського патріархату), серед яких митрополит Онуфрій (другий справа)

Зрозуміти роздратування російських церковників в Україні, власне Московського патріархату і політиків у Кремлі абсолютно неможливо – якщо, звичайно, не думати при цьому про політику. У Москві могли б засудити рішення про надання автокефалії Українській церкві – але тоді, коли це рішення відбудеться. Поки ж Синод Константинопольського патріархату повернув до лона канонічного православ’я мільйони людей, які були з цим канонічним православ’ям в розколі. Що мав би відчувати справжній вірянин, який дбає про спасіння своїх братів по вірі, про вірність їхніх таїнств? Радість. Що відчувають у Москві і в УПЦ (МП)? Роздратування. Чи має справжнього православного турбувати, що подолання розколу в світовому православ’ї йде не від однієї з помісних православних церков – Російської, а від самої Вселенської церкви – матері-церкви і для України, і для Москви? Ні, не має. Але Кремль, РПЦ та ієрархів УПЦ (МП) це не просто обурює – вони погрожують розколом у православ’ї. Так чому ж?

А тому, що їх, як виглядає, цікавить виключно політичний контроль над Україною і її громадянами за допомогою будь-яких інструментів, у тому числі і церковних. І коли один з таких інструментів контролю стає непридатним, його справжні власники починають обурюватися і погрожувати зі всіх телевізійних екранів.

Завдяки мудрому рішенню Синоду Константинопольського патріархату ми стали свідками справжнісінького сеансу російського самовикриття.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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