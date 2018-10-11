​Очікуваний усіма українцями томос для Української церкви у Константинополі поки не дали, але зробили назустріч цьому ще один крок. Як відреагували на це в Україні?

Розгляд Вселенським патріархатом питання Української православної церкви і томосу супроводжувався деякою плутаниною в українському сегменті соцмереж: офіційній заяві передувало кілька хибних повідомлень від деяких лідерів громадської думки та пересічних користувачів, нібито томос уже «наш». Який це мало вигляд, спробував описати юрист Клим Братківський:

На думку медіаексперта Отара Довженка, ситуація є показовим кейсом того, що багато хто не вміє критично аналізувати інформацію:

Розібратися в тому, що саме вирішив сьогодні Вселенський патріархат щодо України, зрештою допоміг голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, опублікувавши українську версію тексту цього документу:

Якщо підсумувати коротко, то Вселенський патріархат:

продовжує процедуру надання томосу про автокефалію помісній Українській православній церкві;

відновив канонічний сан глави УПЦ КП Філарета і глави УАПЦ митрополита Макарія;

відновив у спілкуванні з Церквою парафіян УПЦ КП та УАПЦ.

Після цього рішення представники українського православ’я мають тепер об’єднатися, перш ніж отримати томос.

«А погодьтеся, було б банально і нецікаво, щоб нам отак просто, без багатомісячних терзань і цілого драматичного серіалу (який ще триває), дали Томос?» – пише експерт із виборчих процесів та член політичної ради партії «УКРОП» Дмитро Сіманський.

Користувач під ніком Ройовий Погонич вважає, що рішення Вселенського патріарха свідчить про те, що «Варфоломій елегантно перекинув м’яча на поле Києва». Чи вдасться тепер українцям виконати його умову та досягнути об’єднання, він не наважується прогнозувати.

Для чого воно потрібне, пояснює журналіст Мілан Леліч:

«Тому Константинополь нам навіть допомагає зробити так, щоб томос був не простою писулькою, а справжнім ціннісним актом про автокефалію церкви», – додає інший журналіст Євген Будерацький.

Загалом настрій у багатьох українців навіть зараз, ще без остаточного рішення про томос, піднесений.

«З Днем народження нашої Церкви! З другою незалежністю нашої держави», – вважає журналістка Ярослава Міщенко.

«333 роки церковної окупації завершено. Геть від Москви!» – наголошує ведучий Віталій Гайдукевич.

«За падіння третього Риму!» – радіє виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

«Один із найщасливіших днів у моєму житті», – так про сьогоднішні події пише журналістка Соня Кошкіна.

«Сьогодні великий день. Три століття церковної окупації України закінчились. Почалась нова ера», – зазначає політтехнолог Тарас Березовець.

«Прямо на наших очах відбувається процес деколонізації України», – продовжує медіаексперт Оксана Романюк.

«Це означає, що розкол православ’я в Україні, якому майже 27 років, буде подоланий», – пише політичний експерт Андрій Окара.

На його думку, незабаром РПЦ навіть може змінити предстоятеля.

«Загалом, обдарування томосу – це не фініш, це тільки старт. Тепер українська паства, священики і єпископи повинні будуть підтвердити свою здатність будувати церкву – і в соціальному, і в метафізичному вимірі», – резюмує він.

На думку керівника програм Центру досліджень визвольного руху Ярини Ясиневич, наразі починається найскладніша частина процесу вирішення питання надання Україні томосу.

«Закордон свою справу зробив. Президент теж. Тепер маймо мудрість, зберігаймо спокій і молимося за українських ієрархів і Україну», – зазначає вона.

«Україна отримає автокефалію. Це вже незворотно. Можна писати – отримала! Сьогодні історичний день, без перебільшення!» – пише перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Лідер організації «Братство» Дмитро Корчинський вважає дуже символічним знаком, що саме у день, коли Вселенський патріархат зробив заяву щодо Української православної церкви і томосу, російська ракета «Союз» не змогла виконати свою місію.

«Бог натякнув московитам, що небо не для них», – іронізує Корчинський.

Іще один символізм у сьогоднішній заяві священного синоду в Константинополі побачив заступник голови ГО «Всеукраїнська люстрація»​ Олександр Аронець.

«У Константинопольського патріарха Варфоломія, виявляється, чудове почуття гумору… все це відбулось у день 400-ліття штурму Москви козацьким військом під керівництвом гетьмана Сагайдачного!»​ – пише він.

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Тим часом у декого виникло бажання перевірити реакцію проросійських та російських ЗМІ:

А ті, хто від намірів перейшли до дій і таки зазирнули до цих медіа, побачили, що питання Української церкви нині витіснило звідти усі питомо російські теми:

Наразі президент України Петро Порошенко очікує, що вселенський патріарх Варфоломій відвідає Київ, а в РПЦ пообіцяли «належно оцінити» дії Вселенського патріархату щодо України, а саме розірвати євхаристичне спілкування з центром світового православ’я, а також хочуть анафеми для Варфоломія за зняття анафеми РПЦ з Філарета.

Про те, на що може піти Російська православна церква після томосу, читайте тут.

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