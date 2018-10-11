Після томосу російські церкви в Україні не зможуть називатися українськими – Філарет

Створення єдиної автокефальної православної церкви в Україні не означатиме заборони для інших церков, зазначив патріарх Київський, очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

Про це він розповів у Києві журналістам після повідомлення про те, що Вселенський Паріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській Православній Церкві.

«Утворення в Україні єдиної української православної церкви не означає, що на нашій українській території не можуть існувати інші церкви. Мається на увазі російська церква. Бо ті українські єпархії, які не приєднаються до єдиної української православної церкви, не будуть мати права називатись українською церквою, а право на існування будуть мати, причому рівне право з українською церквою», – пояснив патріарх.

Він підкреслив, що іноземна церква не матиме повноважень називатися українською. Також Філарет висловив сподівання, що справу надання томосу буде доведено до завершення.

«Продовжуємо молитися, щоб Господь і надалі надихав і Вселенського патріарха Варфоломія, і нашого президента, і Верховну Раду довести цю справу до завершення. Ми як вірили 25 років тому, що в Україні буде одна автокефальна православна церква і зараз ми вже до цього підходимо, так само віримо, що буде і завершення. Тому що з нами Бог», – переконаний патріарх.

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського Патріархату зробив заяву щодо Української православнoї церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський Паріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській Православній Церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной церкви, митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».