З глави УПЦ КП патріарха Філарета зняли анафему – Зоря

Синод Вселенського патріархату прийняв рішення задовольнити апеляції патріарха УПЦ КП Філарета та митрополита Макарія і зняти з них анафеми. Про це з посиланням на власні джерела повідомив речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря.

«Відразу з кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського Патріархату. 1. Про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія). 2. Про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році», – написав Зоря у Facebook.

Він додав, що тепер треба чекати на офіційне оголошення від Синоду.

Інформацію про поновлення Філарета та Макарія у канонічному сані підтверджує і видання orthodoxia.info.

У Стамбулі 9 жовтня почалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату. Як очікується, на ньому розглянуть питання про надання томосу про автокефалію української православної церкви. Засідання відбувається за зачиненими дверима.

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