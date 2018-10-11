Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Жовтень 2018, Київ 16:26
Новини | Політика

З глави УПЦ КП патріарха Філарета зняли анафему – Зоря

Речник УПЦ КП Євстратій Зоря: Чекаємо на офіційне оголошення від Синоду

Дивитись коментарі

Синод Вселенського патріархату прийняв рішення задовольнити апеляції патріарха УПЦ КП Філарета та митрополита Макарія і зняти з них анафеми. Про це з посиланням на власні джерела повідомив речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря.

«Відразу з кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського Патріархату. 1. Про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія). 2. Про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році», – написав Зоря у Facebook.

Він додав, що тепер треба чекати на офіційне оголошення від Синоду.

Інформацію про поновлення Філарета та Макарія у канонічному сані підтверджує і видання orthodoxia.info.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час Всеукраїнського форуму «Захистимо мову – збережемо Україну»
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час Всеукраїнського форуму «Захистимо мову – збережемо Україну»

У Стамбулі 9 жовтня почалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату. Як очікується, на ньому розглянуть питання про надання томосу про автокефалію української православної церкви. Засідання відбувається за зачиненими дверима.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Філарет розповів про процедуру отримання томосу про автокефалію в Україні

Томос наближається: на що піде РПЦ?

Томос для України: погрози Кремля нашкодили самій Росії

Вселенський патріарх підтвердив рішучість надати автокефалію Україні – ЗМІ

У Московського патріархату немає власності в Україні – Єленський

Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG