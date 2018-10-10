Церкви в Україні готові до об’єднання – екзархи перед звітом на Синоді Вселенського патріархату

Екзархи Вселенського патріарха, які перебували в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, прибули до Стамбула, де виступлять зі звітом на засіданні Синоду Константинопольського патріархату.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, один із екзархів архієпископ Даниїл Памфілійський зі США у відповідь на запитання про те, чи готова українська церква до об’єднання, заявив: «Думаю, що церкви в Україні готові до об’єднання, готові вже протягом 27 років, якщо не кількох століть. Коли це може статися – важко сказати. Це все, що я можу сказати на цю хвилину».

10 жовтня – другий день триденного засідання Синоду.

Як повідомляв 9 жовтня голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, обговорювати питання томосу про автокефалію для української церкви будуть тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі.

За його словами, цей звіт запланований на 10 жовтня.

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У Стамбулі 9 жовтня почалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату. Як очікується, на ньому розглянуть питання про надання томосу про автокефалію української православної церкви. Засідання відбувається за зачиненими дверима.

19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Через кілька днів президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило відвідав Стамбул та зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представникові російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.

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7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.