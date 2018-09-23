Вселенський патріарх підтвердив рішучість надати автокефалію Україні – ЗМІ

Вселенський патріарх Варфоломій вкотре підтвердив, що не має наміру відступати в питанні надання автокефалії для української православної церкви і що Вселенський патріархат не погрожує і не сприймає погроз у цій справі, повідомив грецький сайт православної інформації Orthodoxia.Info.

За цим повідомленням, під час служби Божої патріарх, вітаючи присутнього чеського богослова, згадав про Православну церкву Чеських земель і Словаччини як про найновішу наразі з автокефальних православних церков (Вселенський патріархат проголосив її автокефалію 1998 року – ред.), і додав: «Тепер настала черга України, яка отримає статус автокефалії, як я сподіваюся вже довгий час, незважаючи на наявні реакції, і так буде, бо це правильно».

Варфоломій при цьому чітко заявив, що, з одного боку, Україна має право отримати статус автокефалії, а з іншого, Вселенський патріархат має виключне право надавати автокефалію і надавав її всім новим православним церквам, починаючи з Російської в 16-му столітті, мовиться в публікації.

А відповідаючи на критику з Росії з приводу меж повноважень Вселенського патріархату і реакцій, які можуть настати на рішення патріарха про автокефалію, Варфоломій заявив: «Ми не боїмося погроз!»

«Вселенський патріархат не погрожує і не приймає погроз, але послідовно йде вперед, виконуючи свою місію відповідно до священних канонів і здійснюючи і поважаючи свої привілеї, надані йому правилами вселенських соборів. Від цих правил вселенських соборів і привілеїв, наданих вселенськими соборами першопрестольній Константинопольській церкві, ми не відступимо, ми поважаємо і дотримуємося їх, і ми також будемо застосовувати їх у випадку з Україною і деінде, коли це буде потрібно», – наводить сайт слова Варфоломія.

Інше грецьке видання «Елефтерос тіпос», передрукувавши це повідомлення під заголовком «Варфоломій наполягає на автокефалії української церкви – «битва» з Москвою», додає до нього також пояснення для читачів позиції Московського патріархату, який намагається «завдати рани» Фанарові (місцевість, де розташована резиденція Вселенського патріархату у Стамбулі – ред.), і пише про можливі наступні кроки Москви у «війні» з Фанаром.

Крім того, видання розглядає ставлення інших православних першоієрархів до автокефалії для українських православних. За його даними, наразі позитивними є послання, що надходять на Фанар із Афін, Тирано й Кіпру. Патріарх Александрійський Феодор, пише видання, як очікують, підтримає позицію Вселенського патріархату, хоча він зберігає добрі відносини з Москвою і з патріархом Єрусалимським Феофілом. Щодо Румунії, на думку видання, є відчуття, що врешті вона стане на бік Вселенського патріархату. Також вважалася самозрозумілою підтримка Варфоломія з боку Елладської церкви у Греції – але викликала здивування позиція митрополита Китірського Серафима, який виступив із різкою критикою «впертого наполягання Вселенського патріархату надати автокефалію розкольникам в Україні, яких відкинула наша свята православна церква… і які становлять незначну меншість українського народу», мовиться у статті. З іншого боку, соратниками Московського патріархату можуть стати Сербський, Болгарський та Антіохійський патріархати і Польська православна церква.

17 вересня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату заявив, що Україна вийшла на фінішну пряму в питанні отримання автокефалії православної церкви.

14 вересня в Російській православній церкві заявили, що розірвуть євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у разі, якщо православна церква України отримає автокефалію.

Напередодні патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що після отримання автокефалії Українською церквою Московський патріархат скоротиться наполовину і в нього не буде підстав боротися за перше місце серед православних церков. На його думку, саме через це Москва робить усе можливе, щоб протистояти визнанню автокефалії Української церкви.

19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову про звернення президента країни з проханням надати томос (церковний указ) про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Він, за традицією православного світу, має такі повноваження.

Через кілька днів президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат почав процедури, необхідні для надання автокефалії Української православної церкви.

31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Московський Кирило відвідав Стамбул і зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представникові російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.

7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві для підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.

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