З отриманням томосу Московський патріархат зменшиться удвічі – патріарх Філарет

Після отримання автокефалії Українською церквою Московський патріархат скоротиться наполовину і в нього не буде підстав боротися за перше місце серед православних церков, вважає патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

«Московський патріархат з українською церквою є найбільшою церквою у православ’ї. Коли українська церква стане автокефальною церквою і Московський патріархат скоротиться наполовину – в нього не буде підстав на перше місце серед православних церков», – заявив патріарх Філарет журналісту української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.

На його думку, саме через це Москва робить все можливе, щоб протистояти визнанню автокефалії Української церкви.

Не хочуть вони в українську церкву переходити, хай залишаються у російській церкві

Патріарх Філарет наголошує, що процес об'єднання української православної церкви має відбуватися ненасильницьким шляхом.

«Релігійна боротьба – це привід для Путіна втручатися у внутрішні українські справи, тобто захищати православну церкву. Ми навпаки не хочемо щоб цей процес об’єднання був пов'язаний з насиллям. Не хочуть вони в українську церкву переходити, хай залишаються в російській церкві», – пояснює патріарх Української православної церкви Київського патріархату, яку Москва називає «неканонічною».

На думку патріарха Філарета, Москва хоче розділити православ'я на дві частини.

Московський патріархат може не піти на молитовне єднання із Українською церквою та із Константинопольським патріархом.

«Представники Московського патріархату заявляли, що якщо Вселенський патріарх надасть томос Українській церкві – це призведе до такого ж розділення, яке відбулось в ХІ столітті між східною і західною церквами», – каже патріарх.

Філарет додає, що «навіть якщо вони (Московський патріархат – ред.) розірвуть (євхаристійне єднання – ред.), то ненадовго, тому що вони опиняться в ізоляції. Московський патріархат вже не буде найбільшою церквою православ'я, бо є така ж українська церква».

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату також наголошує, що «ніякого томосу Московський патріарх не давав українській церкві, давав грамоту мені як предстоятелю української православної церкви».

У цій грамоті мовиться, що українській православній церкві надається право самостійності і незалежності в управлінні, але в складі Московського патріархату. Однак, у реальності, «те, що там говориться, що ми незалежні від Москви – це неправда», пояснює глава УПЦ КП.

Патріарх Філарет переконаний, що українська церква безперечно отримає томос про автокефалію, тому що Україна – канонічна територія Константинополя, а не Москви.

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