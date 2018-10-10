Томос для України обговорюватимуть після звіту екзархів у Стамбулі – Зоря

Обговорення питання томосу про автокефалію для української церкви відбудеться тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі, повідомив ввечері 9 жовтня голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря.

За його словами, цей звіт запланований на 10 жовтня.

«Повідомлення, ніби «томос вже є» – не відповідають дійсності, а інформаційно – шкідливі, бо після хвилі «перемоги» піде хвиля «зради», коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив», – написав Зоря у Facebook і закликав «ще трохи побути стриманими».

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Зі свого боку, директор Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України, радник голови держави Ростислав Павленко на своїй сторінці у Facebook наголосив: «Єдиним надійним джерелом інформації про надання автокефалії Православній церкві в Україні є офіційні повідомлення Вселенського патріархату. Ніякі інші джерела або «джерела» ... інформації не мають, і тому не можуть повідомити».

У Стамбулі 9 жовтня почалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату. Як очікується на ньому розглянуть питання про надання томосу про автокефалію української православної церкви. Засідання відбувається за зачиненими дверима.

19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Через кілька днів президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило відвідав Стамбул та зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломеєм.

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Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представнику російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.

7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.