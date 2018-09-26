Святий престол поважає бажання України отримати томос – МЗС

Святий престол (збірна назва Папи Римського і підпорядкованої йому Римської курії) висловлює повагу до рішення України створити єдину помісну церкву, заявляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Така заява з’явилася після зустрічі голови МЗС Павла Клімкіна з секретарем Святого престолу з міждержавних відносин Полом Річардом Галлахером на полях 73-ї Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

«Відбувся обмін думками щодо процесу надання автокефалії Українській Православній Церкві. Святий Престол поважає рішення українського народу щодо створення єдиної помісної церкви», – йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

В міністерстві зазначили важливість підтримки представництва Папи Римського в міжрелігійному діалозі.

19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Через кілька днів президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило відвідав Стамбул та зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломеєм.

Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представнику російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.

7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.

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