Парубій підписав звернення до Вселенського патріарха про автокефалію української церкви

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

«Хочу вам повідомити, що я підписав постанову. І вона вже є чинним законом України. Молимося Богу, щоб вона дала результат і щоб ми дочекалися давньої мрії українців про єдину українську православну церкву», – заявив Парубій під час закриття засідання Ради.

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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