Рада схвалила звернення до патріарха Варфоломія про автокефалію української церкви

Верховна Рада України 19 квітня підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

За цей проект постанови, підтриманий більшістю парламентських фракцій, проголосували 268 народних депутатів. Проти виступили 36 депутатів, зокрема, представники «Опозиційного блоку», заявивши, що рішення має ухвалюватися не на політичному рівні, а в рамках міжцерковного діалогу.

Перед голосуванням у парламенті виступав президент Петро Порошенко.

Він вкотре наголосив, що отримання автокефалії православною церквою в Україні не означатиме, що вона стане державною. «Хочу запевнити, що томос, на який ми так сподіваємося і для отримання якого докладаємо зусиль, і поява визнаної єдиної помісної церкви аж ніяк не означатиме порушення конституційного принципу свободи совісті. Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віряни мають і матимуть право вільно обирати собі і конкретний храм, і церковну юрисдикцію», – сказав Порошенко.

Тим часом, біля будівлі Верховної Ради вранці 19 квітня відбувається кілька акцій, зокрема на підтримку створення єдиної помісної православної церкви й акція за легалізацію добровольчого руху. Біля будівлі парламенту перебуває близько сотні людей, акції відбуваються мирно.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу – ред.) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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