«Держава не має права втручатися у церковні справи», – заявив у Верховній Раді президент України Петро Порошенко у своїй заключній промові щодо надання Українській православній церкві статусу помісної. 19 квітня парламент підтримав постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні. За цей проект постанови, підтриманий більшістю парламентських фракцій, проголосували 268 народних депутатів. Проти виступили 36 депутатів, зокрема, представники «Опозиційного блоку», заявивши, що рішення має ухвалюватися не на політичному рівні, а в рамках міжцерковного діалогу. Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції. Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.