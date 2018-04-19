Рада розглядає звернення про автокефалію української церкви – трансляція

Верховна Рада України 19 квітня розглядає проект постанови про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Перед цим спікер Андрій Парубій висловив сподівання, що парламент зможе «дати 300 голосів на підтримку цієї постанови».

На ранкове засідання Верховної Ради прибув президент України Петро Порошенко.

Тим часом, біля будівлі Верховної Ради вранці 19 квітня відбувається кілька акцій, зокрема на підтримку створення єдиної помісної православної церкви й акція за легалізацію добровольчого руху. Біля будівлі парламенту перебуває близько сотні людей, акції відбуваються мирно.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу – ред.) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.