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15 Липень 2018, Київ 14:55
Новини | Політика

Порошенко: Церква в Україні має бути відділена від держави, особливо – від іноземної

Президент України Петро Порошенко виступає під час VII Національного молитовного сніданку України. Київ, 31 травня 2018 року

Створення української помісної церкви не означатиме створення «державної церкви», заявив президент Петро Порошенко під час участі у Всеукраїнській прощі у Зарваниці на Тернопільщині, приуроченій 1030-річчю Хрещення України-Русі. Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Я твердо стою на тому, щоб церква в Україні була незалежною від держави. Але особливо від держави іноземної. Це я кажу вам. Про це я написав Понтифіку. Днями державний секретар Ватикану повідомив мені, що Папа Франциск із великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій», – зазначив він.

Між тим, за словами Порошенка, попри позитивні сигнали від Константинопольського патріарха, не можна сказати, що автокефальний статус українська помісна церква зможе отримати найближчим часом.

«Ситуація непроста. Протидія – масштабна і системна. Нема жодних підстав вважати, ніби томос у нас в кишені», – сказав президент.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенського патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві. 19 квітня парламент підтримав це звернення.

Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей I во время встречи в Константинополе / Стамбуле (Турция), 9 апреля 2018 года
Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей I во время встречи в Константинополе / Стамбуле (Турция), 9 апреля 2018 года

Українська православна церква (Київського патріархату) заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року

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