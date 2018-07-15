Порошенко: Церква в Україні має бути відділена від держави, особливо – від іноземної

Створення української помісної церкви не означатиме створення «державної церкви», заявив президент Петро Порошенко під час участі у Всеукраїнській прощі у Зарваниці на Тернопільщині, приуроченій 1030-річчю Хрещення України-Русі. Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Я твердо стою на тому, щоб церква в Україні була незалежною від держави. Але особливо від держави іноземної. Це я кажу вам. Про це я написав Понтифіку. Днями державний секретар Ватикану повідомив мені, що Папа Франциск із великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій», – зазначив він.

Між тим, за словами Порошенка, попри позитивні сигнали від Константинопольського патріарха, не можна сказати, що автокефальний статус українська помісна церква зможе отримати найближчим часом.

«Ситуація непроста. Протидія – масштабна і системна. Нема жодних підстав вважати, ніби томос у нас в кишені», – сказав президент.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенського патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві. 19 квітня парламент підтримав це звернення.

​Українська православна церква (Київського патріархату) заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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