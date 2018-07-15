Порошенко: Церква в Україні має бути відділена від держави, особливо – від іноземної

Створення української помісної церкви не означатиме створення «державної церкви», заявив президент Петро Порошенко під час участі у Всеукраїнській прощі у Зарваниці на Тернопільщині, приуроченій 1030-річчю Хрещення України-Русі. Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Я твердо стою на тому, щоб церква в Україні була незалежною від держави. Але особливо від держави іноземної. Це я кажу вам. Про це я написав Понтифіку. Днями державний секретар Ватикану повідомив мені, що Папа Франциск із великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій», – зазначив він.
Між тим, за словами Порошенка, попри позитивні сигнали від Константинопольського патріарха, не можна сказати, що автокефальний статус українська помісна церква зможе отримати найближчим часом.
«Ситуація непроста. Протидія – масштабна і системна. Нема жодних підстав вважати, ніби томос у нас в кишені», – сказав президент.
Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенського патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві. 19 квітня парламент підтримав це звернення.
Українська православна церква (Київського патріархату) заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» вселенського патріарха Варфоломія.
Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».
Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.
НА ЦЮ Ж ТЕМУ:
Кремль і Московський патріархат ведуть шалену боротьбу, щоб завадити наданню Україні томосу – Філарет
Речники Київського і Московського патріархатів про томос для України і реакцію РПЦ
УПЦ (МП) втратить право називатися українською після томосу Константинополя – Філарет
Війна за томос. Чому Вадим Новинський із митрополитами УПЦ (МП) їздив до Стамбула?
Автокефалія православної церкви України – це звільнення від церковного диктату Москви
FACEBOOK КОМЕНТАРІ