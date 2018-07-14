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14 Липень 2018, Київ 16:09
Політика

Кремль і Московський патріархат ведуть шалену боротьбу, щоб завадити наданню Україні томосу – Філарет

Пікет біля Києво-Печерської лаври у зв'язку з виборами нового предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату). Київ, 13 серпня 2014 року

Тетяна Байбак

Цими днями відбулася презентація книжки віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка «Три розмови про Україну», в основі якій розмови автора з патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, письменником Василем Шклярем та журналістом Миколою Вереснем. На презентації були присутні В’ячеслав Кириленко, патріарх Філарет і Микола Вересень. Головною темою, яка хвилювала і співрозмовників, і слухачів, став томос про надання автокефалії українській православній церкві. Радіо Свобода підготувало найцікавіші думки, які прозвучали під час обговорення.

Презентація книжки «Три розмови про Україну» за участю патріарха всієї Руси-України Філарета (праворуч), телеведучого Миколи Вересня (ліворуч) та віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка (в центрі) у Книгарні «Є», Київ, 12 липня 2018 року
Презентація книжки «Три розмови про Україну» за участю патріарха всієї Руси-України Філарета (праворуч), телеведучого Миколи Вересня (ліворуч) та віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка (в центрі) у Книгарні «Є», Київ, 12 липня 2018 року
Якщо говорити про розкол, то розкольниками є росіяни
Патріарх Філарет

«Для того, щоб українська держава була міцною, і щоб ніхто її не подолав, треба, щоб вона стояла на засадах правди. Ми повинні знати свою правдиву історію, а не ту, яку навіває сусід. Весь світ розуміє, що Росія настільки оплутує світ неправдою, що її міжнародним договорам уже не вірять. Зараз про нашу українську церкву кажуть неправду – нас називають розкольниками. Якщо говорити про розкол, то розкольниками є вони, росіяни», – заявив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Презентація книжки «Три розмови про Україну» в Книгарні «Є», Київ, 12 липня 2018 року
Презентація книжки «Три розмови про Україну» в Книгарні «Є», Київ, 12 липня 2018 року

Раніше УПЦ Київського патріархату висловила протест щодо втручання Росії у церковні справи в Україні з метою перешкодити визнанню автокефалії. В УПЦ КП заявили, що виступають проти використання прокремлівськими політиками впливу в керівних структурах митрополії Московського патріархату в Україні.

Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і Московський патріарх Кирило. Москва, Кремль, 18 липня 2015 року
Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і Московський патріарх Кирило. Москва, Кремль, 18 липня 2015 року

Ми живемо за канонами, по правді, тому отримаємо перемогу і в церковному житті, і на Сході України
Патріарх Філарет

«Якщо говорити про канонічність, то ми чинили згідно з канонам, а вони постійно їх порушують. Наприклад, після Другої світової війни приєднали Молдову до Радянського Союзу. Молдовська церква перебувала в юрисдикції румунського патріарха. Москва, незважаючи на канони, приєднала її до російської церкви. Ми стали незалежною державою, а канони не лише дозволяють, а вказують, щоб кожен народ мав свого першоєпископа. Ми живемо за канонами, по правді, тому отримаємо перемогу і в церковному житті, і на Сході України», – продовжив предстоятель УПЦ КП.

Також патріарх зазначив, що російська дипломатія, церковні ієрархи і гроші ведуть шалену боротьбу, щоб завадити наданню Вселенським патріархом Варфоломієм томосу для України. Саме цим він пояснює поїздку делегацій Московського патріархату до Стамбула.

Вселенський патріарх Варфоломій I під час візиту до Києва з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час візиту до Києва з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси, 26 липня 2008 року

Вселенський патріарх заявив, що Україна – це його канонічна територія і що російська церква є дочірньою церквою щодо української, а українська – щодо константинопольської, і не варто це плутати
Патріарх Філарет

«Делегація їздила, щоб переконати Вселенського патріарха не надавати томос. Патріарх вислухав і висловив свою думку після цього. Він заявив, що Україна – це його канонічна територія і що російська церква є дочірньою церквою щодо української, а українська – щодо константинопольської, і не варто це плутати. Після автокефалії в Україні не буде трьох, а буде одна православна церква . Той, хто не хоче бути Українською православною церквою, хай залишається, але називається Російською православною церквою в Україні, а бути російською церквою в Галичині неможливо – їх виженуть із храмів», – додав патріарх Київський.

Філарет пояснив, що в Росії активізувалися, бо саме зараз це є можливим, і наголосив, що не хоче, щоб в Україні почалася релігійна боротьба, хоча провокації є.

Те, що є такі «клікуші», які працюють на російську церкву, ми знаємо, але воно все загине так само, як загинула радянська влада і комуністи
Патріарх Філарет

«На підставі того, що треба захищати свою церкву, Путін може мати причини втручатися. Наша позиція – не дозволити цього. Ми проти насильницького затягування в українську церкву і хочемо, щоб це було добровільно. Те, що є такі «клікуші», які працюють на російську церкву, ми знаємо, але воно все загине так само, як загинула радянська влада і комуністи».

Також глава УПЦ КП нагадав, що за часів СРСР двічі знищували автокефальну церкву – в 1930-х та 1940-х роках.

Ми тричі доходили до об’єднання, а в останній момент із Москви їм приходила вказівка не йти на це
Патріарх Філарет

А у 1989 році тодішня влада її офіційно відновила. «Це сталося, тому що відроджувалася Українська греко-католицька церква. Православна церква в Галичині була неспроможна протистояти греко-католицькій, бо її звинувачували в служінні Росії. Там Росію не любили, а отже, відкидали і православну церкву. Тоді КГБ дійшло до того, що треба відродити автокефальну церкву, яка і до нині залежить від Москви. Які підстави вважати, що вона досі залежна? Ми тричі доходили до об’єднання, а в останній момент із Москви їм приходила вказівка не йти на це, тому вони починали придумувати умови, які ми прийняти не могли», – зазначив патріарх Філарет.

Вселенський патріарх Варфоломій I під час візиту до Києва з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси, 25 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час візиту до Києва з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси, 25 липня 2008 року

До обговорення автокефалії долучився і віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

Наша київська церква стала ще потужнішою. Вона допомагає війську, молиться за Україну, несе капеланську службу. А церква Московського патріархату в кращому випадку відмовчується
В'ячеслав Кириленко

«Наша київська церква стала ще потужнішою, бо вона називає речі своїми іменами. Вона допомагає війську, молиться за Україну, несе капеланську службу. Церква Московського патріархату (УПЦ (МП) – ред.) у кращому випадку відмовчується. Люди побачили на предметних прикладах, що є церква українська, а є «українська» в раках. Лавиноподібно почався прихід цих людей».

Також Кириленко зазначив, що теперішній політичний клас єдиний у своїх поглядах на автокефалію і в Константинополі на це звертають увагу. Верховна Рада підтримала звернення президента України Петра Порошенка до вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати томос на автокефалію православної церкви в Україні.

Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій І під час зустрічі в Константинополі/Стамбулі (Туреччина), 9 квітня 2018 року
Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій І під час зустрічі в Константинополі/Стамбулі (Туреччина), 9 квітня 2018 року

Глава УПЦ КП Філарет розповів, що Вселенський патріарх Варфоломій поставив умови: до нього мають звернутися єпископи Київського патріархату, автокефальної церкви і хоча б деякі із МП. Окрім того, президент України їм це також запропонував. Тепер має бути скликаний архієрейський собор із тих єпископів, які звернулися до Вселенського патріарха, серед яких є 10 єпископів Московського патріархату. На цьому архієрейському соборі виберуть предстоятеля, який стане предстоятелем єдиної Української православної церкви.

Хресна хода Української православної церкви Київського патріархату. На передньому плані посередині патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Київ, 28 липня 2017 року
Хресна хода Української православної церкви Київського патріархату. На передньому плані посередині патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Київ, 28 липня 2017 року

Буде єдина УПЦ, буде томос, буде і подальше приєднання до української церкви парафій Московського патріархату
Патріарх Філарет

Патріарх Філарет налаштований оптимістично: «Буде єдина УПЦ, буде томос, буде і подальше приєднання до української церкви парафій Московського патріархату. Зараз вони бояться це робити. Коли президент Кучма викликав митрополита Володимира і запропонував об’єднатися із КП, архієрей відповів: «Боюся». Так і зараз: із МП підписали 10 осіб, але лише 2 назвали свої імена. Якщо не буде незалежної церкви, то не буде і держави. Це зрозумів і теперішній президент України, тому він докладає зусиль, щоб цей томос був наданий під час його каденції».

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Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року

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