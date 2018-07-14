Кремль і Московський патріархат ведуть шалену боротьбу, щоб завадити наданню Україні томосу – Філарет

Тетяна Байбак

Цими днями відбулася презентація книжки віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка «Три розмови про Україну», в основі якій розмови автора з патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, письменником Василем Шклярем та журналістом Миколою Вереснем. На презентації були присутні В’ячеслав Кириленко, патріарх Філарет і Микола Вересень. Головною темою, яка хвилювала і співрозмовників, і слухачів, став томос про надання автокефалії українській православній церкві. Радіо Свобода підготувало найцікавіші думки, які прозвучали під час обговорення.

Якщо говорити про розкол, то розкольниками є росіяни

«Для того, щоб українська держава була міцною, і щоб ніхто її не подолав, треба, щоб вона стояла на засадах правди. Ми повинні знати свою правдиву історію, а не ту, яку навіває сусід. Весь світ розуміє, що Росія настільки оплутує світ неправдою, що її міжнародним договорам уже не вірять. Зараз про нашу українську церкву кажуть неправду – нас називають розкольниками. Якщо говорити про розкол, то розкольниками є вони, росіяни», – заявив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Раніше УПЦ Київського патріархату висловила протест щодо втручання Росії у церковні справи в Україні з метою перешкодити визнанню автокефалії. В УПЦ КП заявили, що виступають проти використання прокремлівськими політиками впливу в керівних структурах митрополії Московського патріархату в Україні.

Ми живемо за канонами, по правді, тому отримаємо перемогу і в церковному житті, і на Сході України

«Якщо говорити про канонічність, то ми чинили згідно з канонам, а вони постійно їх порушують. Наприклад, після Другої світової війни приєднали Молдову до Радянського Союзу. Молдовська церква перебувала в юрисдикції румунського патріарха. Москва, незважаючи на канони, приєднала її до російської церкви. Ми стали незалежною державою, а канони не лише дозволяють, а вказують, щоб кожен народ мав свого першоєпископа. Ми живемо за канонами, по правді, тому отримаємо перемогу і в церковному житті, і на Сході України», – продовжив предстоятель УПЦ КП.

Також патріарх зазначив, що російська дипломатія, церковні ієрархи і гроші ведуть шалену боротьбу, щоб завадити наданню Вселенським патріархом Варфоломієм томосу для України. Саме цим він пояснює поїздку делегацій Московського патріархату до Стамбула.

Вселенський патріарх заявив, що Україна – це його канонічна територія і що російська церква є дочірньою церквою щодо української, а українська – щодо константинопольської, і не варто це плутати

«Делегація їздила, щоб переконати Вселенського патріарха не надавати томос. Патріарх вислухав і висловив свою думку після цього. Він заявив, що Україна – це його канонічна територія і що російська церква є дочірньою церквою щодо української, а українська – щодо константинопольської, і не варто це плутати. Після автокефалії в Україні не буде трьох, а буде одна православна церква . Той, хто не хоче бути Українською православною церквою, хай залишається, але називається Російською православною церквою в Україні, а бути російською церквою в Галичині неможливо – їх виженуть із храмів», – додав патріарх Київський.

Філарет пояснив, що в Росії активізувалися, бо саме зараз це є можливим, і наголосив, що не хоче, щоб в Україні почалася релігійна боротьба, хоча провокації є.

Те, що є такі «клікуші», які працюють на російську церкву, ми знаємо, але воно все загине так само, як загинула радянська влада і комуністи

«На підставі того, що треба захищати свою церкву, Путін може мати причини втручатися. Наша позиція – не дозволити цього. Ми проти насильницького затягування в українську церкву і хочемо, щоб це було добровільно. Те, що є такі «клікуші», які працюють на російську церкву, ми знаємо, але воно все загине так само, як загинула радянська влада і комуністи».

Також глава УПЦ КП нагадав, що за часів СРСР двічі знищували автокефальну церкву – в 1930-х та 1940-х роках.

Ми тричі доходили до об’єднання, а в останній момент із Москви їм приходила вказівка не йти на це

А у 1989 році тодішня влада її офіційно відновила. «Це сталося, тому що відроджувалася Українська греко-католицька церква. Православна церква в Галичині була неспроможна протистояти греко-католицькій, бо її звинувачували в служінні Росії. Там Росію не любили, а отже, відкидали і православну церкву. Тоді КГБ дійшло до того, що треба відродити автокефальну церкву, яка і до нині залежить від Москви. Які підстави вважати, що вона досі залежна? Ми тричі доходили до об’єднання, а в останній момент із Москви їм приходила вказівка не йти на це, тому вони починали придумувати умови, які ми прийняти не могли», – зазначив патріарх Філарет.

До обговорення автокефалії долучився і віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

Наша київська церква стала ще потужнішою. Вона допомагає війську, молиться за Україну, несе капеланську службу. А церква Московського патріархату в кращому випадку відмовчується

«Наша київська церква стала ще потужнішою, бо вона називає речі своїми іменами. Вона допомагає війську, молиться за Україну, несе капеланську службу. Церква Московського патріархату (УПЦ (МП) – ред.) у кращому випадку відмовчується. Люди побачили на предметних прикладах, що є церква українська, а є «українська» в раках. Лавиноподібно почався прихід цих людей».

Також Кириленко зазначив, що теперішній політичний клас єдиний у своїх поглядах на автокефалію і в Константинополі на це звертають увагу. Верховна Рада підтримала звернення президента України Петра Порошенка до вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати томос на автокефалію православної церкви в Україні.

Глава УПЦ КП Філарет розповів, що Вселенський патріарх Варфоломій поставив умови: до нього мають звернутися єпископи Київського патріархату, автокефальної церкви і хоча б деякі із МП. Окрім того, президент України їм це також запропонував. Тепер має бути скликаний архієрейський собор із тих єпископів, які звернулися до Вселенського патріарха, серед яких є 10 єпископів Московського патріархату. На цьому архієрейському соборі виберуть предстоятеля, який стане предстоятелем єдиної Української православної церкви.

Буде єдина УПЦ, буде томос, буде і подальше приєднання до української церкви парафій Московського патріархату

Патріарх Філарет налаштований оптимістично: «Буде єдина УПЦ, буде томос, буде і подальше приєднання до української церкви парафій Московського патріархату. Зараз вони бояться це робити. Коли президент Кучма викликав митрополита Володимира і запропонував об’єднатися із КП, архієрей відповів: «Боюся». Так і зараз: із МП підписали 10 осіб, але лише 2 назвали свої імена. Якщо не буде незалежної церкви, то не буде і держави. Це зрозумів і теперішній президент України, тому він докладає зусиль, щоб цей томос був наданий під час його каденції».

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