УПЦ МП втратить право називатися українською після рішення Константинополя – Філарет

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет стверджує, що після отримання томосу про автокефалію Українська православна церква, яка перебуває в єдності з Російською православною церквою, втратить право називатися українською.

«Томос отримає Українська Церква Київського Патріархату і УАПЦ, це буде означати об’єднання цих церков. Московському Патріархату доведеться вирішувати, приєднуватися до канонічної, визнаної Вселенським Патріархатом й іншими церквами Української Церкви чи ні. Ми передбачаємо, що не всі парафії, священики та єпископи приєднаються до Помісної церкви. Робити це їх примушувати ніхто не стане. Однак ті, хто не приєднається, не матимуть права називатися Українською Православною Церквою, а будуть лише митрополією чи екзархатом Російської Православної церкви в Україні», – сказав патріарх Філарет в інтерв’ю парламентській газеті «Голос України».

Він також оцінив імовірність отримання томосу в «99 відсотків» і додав, що «засідання Синоду призначено на першу половину липня у Стамбулі, в Константинопольській церкві».

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенського патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві. 19 квітня парламент підтримав це звернення.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.