Автокефалія православної церкви України – це звільнення від церковного диктату Москви

(Рубрика «Точка зору»)

Ініціативна група «Першого грудня»

Ініціативна група «Першого грудня», яка утворена 2011 року у відповідь на звернення трьох українських Церков і складається з людей різних релігійних переконань і традицій, підтримує звернення Президента України та постанову Верховної Ради України з проханням до Вселенського Патріарха Варфоломія надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Сподіваємось, що цей історичний чин, будучи підтриманий Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм і позитивно сприйнятий на Синоді Константинопольського Патріархату напередодні відзначення 1030-ї річниці Хрещення Руси-України, стане подією особливого, епохального значення.

Адже історична памʼять українського народу свідчить, що:

– Константинопольська Церква є для Руси-України Матір’ю-Церквою;

– Акт про підпорядкування Київської митрополії Москві (1686 р.) є незаконною дією; Константинопольський Патріархат не визнає Україну канонічною територією Російської Православної Церкви;

– Україна, позбавлена власної Церкви, вже сто років тому (1917–1918) підносила вустами своїх ієрархів на Соборі питання автокефалії УПЦ. Відповідний закон Директорії УНР про автокефалію був прийнятий 1919 року;

– Вселенськими Соборами встановлено правило, згідно з яким церковно-адміністративний розподіл має збігатися з державними кордонами і, відповідно, подальше унезалежнення народів, які сповідували Православʼя, вело до усамостійнення Церков цих народів.

Ці історичні, юридичні та канонічні факти не залишають сумніву, що Православна Церква в Україні, як свого часу Православні Церкви в Албанії, Болгарії, Греції, Грузії, Польщі, Румунії й Сербії, має невід’ємне право на автокефалію – як і належить Православній Церкві незалежної європейської країни.

Але є ще одна – болюча й нагальна – причина пришвидшити процес звільнення українського Православ’я з-під церковного диктату Москви.

Причина ця – війна Росії проти України, анексія Криму та безперервні дії російсько-терористичних збройних формувань на Донбасі.

Під впливом імперсько-шовіністичної ідеології деградує не тільки російська держава та російське суспільство: деградує й Російська Православна Церква, перетворюючись на служницю ураженої імперськими комплексами держави, на партнера її спецслужб.

Склалася парадоксальна ситуація: на території України діє церковна структура, фактично підпорядкована РПЦ, а дві Українські Православні Церкви (УПЦ КП та УАПЦ) вважаються «неканонічними», такими, які нібито не мають права бути самостійними, обирати канонічного Патріарха і на рівних спілкуватися із сестринськими Церквами незалежних країн.

Ініціативна група «Першого грудня» вважає цю ситуацію цілковито неприйнятною і сподівається на якнайскоріше надання Православній Церкві в Україні автокефалії.

Розглядаємо це питання не лише як суто церковне, а й як чинник духовної безпеки та національно-державної перспективи України.

Ми віримо, що нормалізація канонічного статусу й церковного життя тих православних вірян, які прагнуть відродити давні, органічні для Київської Церкви форми благочестя, позитивно вплине на духовний клімат в Україні.

Сподіваємося, що всі складні, суперечливі питання адміністративної організації релігійного життя в Україні вирішуватимуться законним шляхом, у правовому й канонічному полі суверенної Української держави.

Група звертається до громадянського суспільства із закликом підтримати зусилля Української держави і діячів УПЦ КП та УАПЦ щодо створення Української Помісної Православної Церкви.

Настав час не тільки мріяти, а й діяти.

Історія і правда на нашому боці.

Учасники Ініціативної групи «Першого грудня»: В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Всеволод Речицький, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

У тексті збережено правопис авторів

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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