Глава УПЦ КП Філарет у Брюсселі: незалежність церкви – «важлива складова перемоги над агресором»

Брюссель – Підтримки України, української православної церкви та рішення про надання їй автокефалії з боку Вселенського патріарха Варфоломія попросив у Європарламенті патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Солідарність об’єднаної Європи з Україною, боротьба з російською агресією, визволення заручників та полонених, корупція та національний егоїзм – ці та інші проблеми й шляхи їхнього вирішення обговорили у середу в Європарламенті на кількох конференціях за участі високих релігійних представників з України

Черговий візит до Європейського парламенту патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета відбувся на тлі можливого створення єдиної української помісної православної церкви. Звертаючись до європейських депутатів, голова УПЦ КП, зазначив, що нинішнє протистояння Росії цій ідеї нагадує ситуацію, коли Москва відверто вставляла «палиці в колеса» української євроінтеграції.

Кремль перетворив Московський патріархат в один з інструментів поширення «русского мира», який є базою агресії Москви проти України, Грузії та Молдови

«Фактично, процес, який ми зараз розпочали, нагадує процес євроінтеграції України: як Росія опиралася Угоді про асоціацією між Україною та ЄС, так само Москва зараз опирається нашим відносинам із Константинопольським патріархатом. Відомо, що Кремль перетворив Московський патріархат в один із інструментів поширення «русского мира», який є базою агресії Москви проти України, Грузії та Молдови», – пояснює Філарет.

Незалежність української церкви від впливу Кремля – це важлива складова перемоги над агресором в гібридній війні, додає він.

«Українська помісна православна церква є єдиною духовною основою неподільності Української держави та єдності українського народу», – заявляє Філарет.

Корупція, національний егоїзм та популісти – зло

«Ми закликаємо Європу продовжити санкції, бо вони діють дуже боляче для Росії, щоб зупинити і перемогти агресора

Водночас, не лише церковні, а й світські питання були темою консультацій голови УПЦ КП у Брюсселі. Перше зло, на думку Філарета, це занепад верховенства морального закону, який усе частіше нівелюється у суспільстві. Друге, корупція, яка особливо позначається на житті українців.

«Ми вдячні, що Європа нам допомагає у подоланні цього зла, яке нас дуже турбує. Безперечно, Україна це може зробити разом із Європою: у вас є досвід, механізми й можливість впливати на події», – зауважує Філарет.

Тим часом, на відсутність поступу у вирішенні проблеми корупції, зокрема зволікання із антикорупційними реформами, створенням Антикорупційного суду, вказують і європейці, зокрема єврокомісар із політики сусідства Йоганнес Ган.

Інше зло, на яке звертає увагу європейців голова УПЦ КП, – популізм та національний егоїзм, які ширяться в ЄС та Україні.

На думку Філарета, «нехай ніхто не сподівається, що, опираючись на ідеї національного егоїзму, зможе закритися від спільних європейських проблем».

Філарет у Європарламенті закликав зберегти санкції щодо Росії

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Європарламенті закликав продовжувати санкційний тиск на Росію, яка є агресором. Про це він заявив на конференції «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств».

«Ми закликаємо Європу продовжити санкції. Не воювати зброєю, а продовжити санкції, бо вони діють дуже боляче для Росії. Ця країна зараз уже ледь-ледь їх терпить, тому ми просимо: продовжіть ці санкції для того, щоб зупинити й перемогти агресора. Таким чином ми звільнимо всіх заручників та ув’язнених у російських в’язницях», – наголосив глава УПЦ Київського патріархату.

Патріарх Філарет також зазначив: «Церковних людей турбує війна, яка зараз іде на сході України і якої могло б не бути, якби не було агресора. А Росія є потенційним агресором, а для того, щоб його зупинити, потрібна сила – і духовна, і фізична».

ЄС має докласти більше зусиль для звільнення заручників і припинення війни в Україні – польський європарламентар

Свідчення родичів українських військовополонених і колишніх політв’язнів, які нині пролунали з трибуни Європарламенту, повинні бути почуті й спонукати до дій для зупинки агресії в Україні – заявляє європейський депутат від Польщі Анна Фотиґа, яка є співорганізатором конференції «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств».

Мусимо зробити належні кроки для того, щоб зупинити будь-яку агресію. Політика Росії продовжує бути дуже агресивною

«Ми мусимо почути ці свідчення й подумати про те, як зробити належні кроки для того, щоб зупинити будь-яку агресію. Політика Росії продовжує бути дуже агресивною», – заявила європейський парламентар, висловлюючи переконання, що саме тепер настала нагода звертатися до лідера Росії з вимогою звільнити українців.

Європарламентар від Польщі каже, що ЄС повинен активніше вимагати від Москви «звільнити українських заручників і полонених, зупинити війну в Україні й вивести з її території всі свої військові підрозділи, включно з Кримом».

Протягом заходу, який зібрав чимало зацікавлених з-поміж політиків, дипломатів та активістів, були вислухані вісім свідчень колишніх українських заручників та в’язнів, а також їхніх родичів.

ЄС повинен засвоїти уроки російської агресії в Україні – польський посол

Почути голоси українців, які пережили ув’язнення, колишніх заручників та політв’язнів повинні і в Брюсселі, і в західних столицях, бо без цього Європа не може почуватися безпечною, заявив посол Польщі в Україні Ян Пєкло, який долучився до організації в Європейському парламенті конференції щодо того, як позначається російська агресія в Україні на долях її громадян.

«Ми сподіваємося, що ці голоси матимуть підтримку, що Євросоюз почує їх. Це необхідно для ЄС, адже без їх звільнення не може бути безпечної Європи», – заявив Пєкло.

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло привіз до законодавчої установи ЄС родичів українських військовополонених і політв’язнів, а також українців, які побували в заручниках у бойовиків, щоб вони поділилися із євродепутатами своїми свідченнями.

На думку польського посла Яна Пєкла, ЄС повинен «підтримувати Україну і засвоїти для себе уроки російської агресії».

Євродепутати отримали відзнаки за підтримку християнсько-демократичних цінностей

Патріарх Філарет принагідно вручив віце-президентові Європарламенту, представниці Ірландії та відповідальній за діалог з релігійними та неконфесійними організаціями орден Святого Володимира 3-го ступеня. Такої ж відзнаки удостоївся й польський європарламентар Ян Олбрихт.

Князь Володимир, який хрестив Україну, є символом нашого європейського вибору

Як оголосив архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій, який є представником УПЦ КП при євроустановах, «ця нагорода присуджується за видатні досягнення в підтримці християнсько-демократичних цінностей у Європі та в світі, а також України на шляху її повернення до європейської родини, за культурний і міжрелігійний діалог, за підтримку співпраці УПЦ КП із Європарламентом».

Патріарх Філарет зауважив: «...князь Володимир, який хрестив Україну, є символом нашого європейського вибору».

Вручення відбулося під час міжнародної конференції «Україна за часів незалежності: погляд Православної церкви Київського патріархату на суспільство, що змінюється», організованої Європейською народною партією.

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