Вселенський патріархат вирішив обговорити питання автокефалії для УПЦ із «сестринськими православними церквами»

22 квітня Вселенський патріархат оприлюднив рішення Святого і Священного Синоду, засідання якого відбулося впродовж 19-20 квітня під головуванням Вселенського патріарха Варфоломія, щодо церковної ситуації в Україні.

«Відповідно до Божественних і священних канонів, а також багатосотлітнього церковного порядку і священної традиції, Вселенський патріархат турбується про збереження всеправославної єдності і опікується православними церквами в усьому світі – особливо ж українським православним народом, який прийняв спасенну християнську віру і святе хрещення від Константинополя. Таким чином, як його правдива церква-мати, (Вселенський патріархат) вивчив питання, що стосуються церковної ситуації в Україні, як робив це і на попередніх засіданнях Синоду, і, отримавши від церковних і цивільних органів, які представляють мільйони українських православних християн, звернення з проханням надати автокефалію, вирішив детально обговорити і скоординувати це питання з сестринськими православними церквами», – мовиться у рішенні.

Президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Але про це в оприлюдненому рішенні Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату мова не йде.

19 квітня Верховна Рада України підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

​Українська православна церква (Київського патріархату) заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що ініціатива президента України і звернення до Вселенського патріарха про автокефалію української церкви є «перевищенням влади», а також вважає «неприйнятним, щоб автокефалія розглядалася під геополітичним кутом зору».

Раніше в Українській православній церкві (Московського патріархату)заявляли, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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