УПЦ (МП): надання автокефалії не має розглядатися як питання геополітики

Українська православна церква (Московського патріархату) заявляє, що ініціатива президента України і звернення до Вселенського патріарха про автокефалію української церкви є «перевищенням влади», а також вважає «неприйнятним, щоб автокефалія розглядалася під геополітичним кутом зору».

«Відповідно до статті 35 Конституції України, церква є відокремленою від держави, а тому питання церковного життя церква вирішує самостійно. Українська православна церква, яка має канонічний зв’язок зі Вселенським православ’ям, не зверталася до Патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію православній церкві в Україні та не уповноважувала на це ні президента, ані депутатів Верховної Ради. У зв’язку з цим згадані ініціативи є перевищенням влади, а також втручанням у церковні справи», – йдеться у заяві УПЦ (МП).

У заяві наголошується, що автокефалія надається церкві, а не державі, а тому й ініціювати цей статус має церква, а не держава.

«Разом з тим, викликає стурбованість те, що надання автокефалії православній церкві в Україні розглядається як питання не лише релігії, але й геополітики. Переконані, що сфера релігійного життя не повинна ставати предметом політичних маніпуляцій. Не слід змішувати церковні й політичні, а тим більше геополітичні питання. У зв’язку з цим вважаємо неприйнятним, щоб автокефалія розглядалася під геополітичним кутом зору», – додають в УПЦ (МП).

Раніше в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявляли, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

​Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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