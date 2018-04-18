Вартість свічок РПЦ обвалилася до історичного мінімуму: реакція соцмереж на заяву Порошенка про єдину помісну церкву

У вівторок, 17 квітня, президент Петро Порошенко оголосив про те, що Україна як ніколи близька до появи власної помісної церкви та спрогнозував, що відповідне рішення може бути ухвалене вже влітку цього року до 1030-ї річниці хрещення України-Русі. Ця новина, схоже, байдужим не залишила нікого. Свої погляди висловили, як представники церков та релігієзнавці, так і користувачі соцмереж.

«Я, як президент, вирішив звернутися до Вселенського патріарха, його всесвятості, з проханням про надання томосу про Українську помісну автокефальну церкву. Просив би вас, шановні колеги, щоб і парламент підтримав це звернення і зробив це якнайшвидше. Якщо буде це рішення парламенту, з вашого дозволу, я це рішення, звернення президента, церковних ієрархів передам його всесвятості Вселенському патріарху, щоб його найближчим часом розглянули і ухвалили відповідне рішення», – заявив президент Петро Порошенко під час екстреної зустрічі із головами парламентських фракцій 17 квітня.

І хоч він наголосив, що єдина православна помісна церква державною не стане, в декого його заява викликала протилежні асоціації:

Ось яка назва має бути у неї, на думку журналіста Остапа Яриша:

Водночас журналіст Михайло Ткач пропонує більш лаконічний варіант найменування:

Хтось вважає, що до назви варто додати ще й слово «кононенчеська»:

Така алюзія на слово «канонічна», очевидно, відсилає до бізнес-партнера Петра Порошенка, його близького армійського товариша та народного депутата від БПП Ігоря Кононенка, якому приписують неабиякий політичний вплив.

Церква і вибори

Задка про Порошенка з Кононенком з’являється і в пості політичного аналітика Володимира Кухаря. Щоправда, дещо в іншому контексті:

Заяву Петра Порошенка про можливість появи в Україні власної помісної церкви пов’язує з майбутніми виборами і журналіст Сергій Руденко:

Такої ж думки і депутат Тернопільської обласної ради Олександр Башта:

Порошенко і Ющенко

Саму ідею єдиної помісної української православної церкви журналіст Сергій Руденко вважає гарною, хоча нагадує, що її автором був ще третій президент України Віктор Ющенко.

«Але є одне «але». А що робити із Московським патріархатом в Україні? Ющенко цього не знав. Не знає цього і Порошенко», – пише телеведучий.

«Якщо Порошенку вдасться це прохати, чого не вдалося Ющенку, то КП (Київський патріархат – ред.) оголосить його святим, його мощі зберігатимуться у Лаврі, яка на той час належатиме КП, і до них будуть ходити натовпи прочан у пошуках зцілення», – жартує журналіст Юрій Луканов.

Письменники брати Капранови взагалі вважають, що це дозволить пробачити президенту «усі гріхи» (щоправда, «окрім смертних»):

Церква і держава

У відповідь на заяву Петра Порошенка частина користувачів відреагувала згадкою про те, що згідно з Конституцією України церква від держави відділена. Іншими словами, їх обурив той факт, що церковні питання вирішує очільник держави.

(Журналіст Андрій Діхтяренко в цьому пості згадує історію з одіозним інтерв’ю голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза)

Тим часом журналіст Сергій Рачинський знайшов кумедний парадокс у президентському виступі:

А от ведучий Вадим Карп’як вважає у ситуації з церквою недоречною появу великої кількості «знавців і захисників Конституції».

«Як тільки Порошенко заговорив про помісну церкву, зразу сталося чудо і Господь послав Україні тисячі знавців і захисників Конституції. Коли ігнорували статті про мову, гендерну рівність чи права громадянина, то здебільшого їм було байдуже, що там написано. А от коли зайшла мова про церкву і державу, то навіть агностики потрапили під масовий припадок конституціоналізму», – пише він.

УПЦ (МП) і Україна

Тим часом частину користувачів занепокоїла подальша доля представників УПЦ (МП) в Україні.

«Тільки ані слова про єдину Церкву Новинському, а то побіжить труїти Онуфрія. Нехай спершу відсидить за спробу першого перевороту у московській церкві», – пише журналіст Сергій Руденко.

«На новині, що Українська православна церква може отримати автокефалію, ф’ючерси на свічки РПЦ обвалилися до історичного мінімуму», – жартує у Twitter користувач під ніком Сірий Кардинал.

А хтось не проґавив можливості з’єднати два гучні тренди останніх днів воєдино:

Як показує соціологія, у 2016 році 21,3% українців підтримувало створення єдиної помісної православної церкви державою, а 35,7% опитаних вважали, що цим мають займатися самі віряни. Водночас 32% респондентів були упевнені, що об’єднання церков обмежуватиме право на вибір конфесії, і 21,7% вважали, що «не варто звертати уваги на заклики розкольників та єретиків».

Наразі у парламенті зареєстрували проект постанови про підтримку звернення президента про автокефалію православної церкви в Україні.

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