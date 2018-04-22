Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

«Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ. Відповідне рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського патріархату, який напередодні прийняв до розгляду звернення від президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православній церкві в Україні, постанову Верховної Ради на його підтримку, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков», – про це написав Порошенко у Facebook.

19 квітня Верховна Рада України підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

​Українська православна церква (Київського патріархату) заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що ініціатива президента України і звернення до Вселенського патріарха про автокефалію української церкви є «перевищенням влади», а також вважає «неприйнятним, щоб автокефалія розглядалася під геополітичним кутом зору».

Раніше в Українській православній церкві (Московського патріархату)заявляли, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.