Що відповість Україні Вселенський патріарх Варфоломій?

Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні. Ініціативу Порошенка взялися активно обговорювати у ЗМІ Росії.

Звернення до глави Вселенського патріархату про про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні пише російське видання РБК. Попередні залишилися без відповіді, на нове теж не дадуть, вважають експерти, опитані цим виданням.

«Цілком можливо, відповідь буде в стилі «грошей немає, але ви тримайтеся там», – сказав РБК протодиякон РПЦ Андрій Кураєв. За його словами, рішення про надання автокефалії буде лежати в політичній площині.

«Все залежить від того, що зараз в голові у президента Туреччини Реджепа Ердогана. Тому що рішення Константинопольського патріарха буде погоджено з турецьким керівництвом», – пояснив він. Кураєв нагадав, що запит на незалежність від Московського патріархату писав ще раніше президент Віктор Ющенко. «Хіба ж не писав, напевно, тільки президент Віктор Янукович», – зазначив Кураєв.

Інший експерт, до якого звернулися журналісти РБК, віце-президент Центру політичних технологій, політолог Олексій Макаркін, сказав, що теоретично автокефальну церкву можна створити на основі УПЦ КП і УАПЦ, але навряд чи Константинопольський патріарх піде на створення такого прецеденту. Єдина церква має на увазі об’єднання якщо не всіх православних, то більшості, до того ж для церкви важливі святині, а при об’єднанні тільки зазначених двох церков основні святині – Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра – залишаться за її межами, тому говорити про створення єдиної церкви без участі УПЦ (МП) навряд чи доводиться, пояснив Макаркін.

​У Кремлі бачать ідею розколу

Із критикою українського президента, але вже з нотками істерики виступило видання «Комсомольська правда». До війни, що «вирує на сході України, президент цієї країни вирішив додати ще й війну релігійну» – так розцінило видання ініціативу Петра Порошенка.

А «Аргументи і факти» та «Вести.ру» цитують твітер колишнього глави комітету з міжнародних справ Держдуми, а нині російського сенатора Олексія Пушкова. Він прокоментував висловлювання керівника Української держави про заснування міста Москви, що це було «необачним рішенням давньоруських князів».

«Порошенко створює комічну історію України – і чим далі, тим комічніше. Київські князі не мали стосунку до основи Москви. Більш того: вони не мали стосунку і до України, оскільки ні країни такої не було тоді, ні самого поняття. І вже Порошенко точно не їх спадкоємець», – цитують твіттер Пушкова «АіФ» і «Вести.ру».

«Аргументи і факти» подають також і реакцію Кремля. Ініціативу президента Порошенка зі створення автокефальної помісної церкви в Україні прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив, що ця ідея навряд чи знайде підтримку в Москві, тому що спрямована на розкол церкви.

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