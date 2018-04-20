У час війни з Росією помісна церква зміцнить Україну (огляд преси)

Московський патріархат постійно спекулює на темі так званої канонічності церкви. Ця релігійна умовність для багатьох вірян досить важлива, хоча, як переконує газета «День», в жодній проповіді з Нового Заповіту не можна зустріти жодної згадки про канонічність. Видання пише, що цей термін стосується не стільки віри, скільки є одним із елементів внутрішньо церковної ієрархії. І московська церква досить ефективно використовує його для демонстрації власної домінації. Газетярі сподіваються, що після звернення до Вселенського патріарха з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні Москва втратить ще один важіль впливу на українських теренах. У той же час УПЦ (Московського патріархату) постане перед серйозною проблемою, адже в ній намітиться розкол серед парафіян. Про наслідки «День» розповідає в статті «Віра в єдності».

«Газета по-українськи» стверджує, що в Україні помісної церкви потребують майже 20 мільйонів українців. В албанській церкві – 25 тисяч вірян. І вона має такий статус. Видання зазначає, що кожен хоче потрапити в історію позитивним героєм. Патріарх Константинопольський, патріарх Філарет і президент Петро Порошенко не виняток. Більш як чотири роки триває війна між Україною і Росією. Церковні питання є її частиною. Надання бажаного статусу українській церкві зміцнить державу, наголошує газета.

Спочатку гучна заява Петра Порошенка про те, що Україна як ніколи близька до створення Помісної православної церкви, а тепер і голосування за відповідну постанову у Верховній Раді надихнуло багатьох українців. Чи не буде чергового розчарування? Адже розмови про автокефалію виникають уже понад 10 років, однак перспективи все ще оманливі, зазначає газета «Україна молода».

Газета «День» коментує оприлюднення записів колишнього народного депутата Олександра Онищенка та прогнозує – що буває, якщо вчасно не зробити висновки. Видання пише, що Україна, на жаль, ніяк не позбудеться негативного іміджу постачальника скандалів. І історія з Онищенком – в цю ж скарбницю. Це удар по іміджу України, по її інвестиційних можливостях, наголошує експерт газети. В усій цій ситуації дуже важливо, щоб в суспільстві все-таки зробили правильні висновки, інакше українське політичне «болото» триватиме без кінця. Адже постійне зниження «порогу болю», коли прийнятним стає те, що апріорі не може бути прийнятним, призведе до того, що українці не помітять знищення держави. Інстинкт самозбереження має полягати в адекватній реакції на неприйнятні речі. Зло має скінчитись не черговим бунтом від накопичення невдоволення, а продуктивним виходом – справедливим покаранням винуватих осіб. На цьому наголошується в публікації «Плівки після плівок...»

Після жахливої ДТП у Кривому Розі, яка стала найкривавішим з початку року, МВС звернулося до парламенту з вимогою терміново розглянути законопроект про посилення покарання для порушників правил дорожнього руху. Поки закон не ухвалений, газета «Сегодня» розбиралася, що потрібно зробити в першу чергу, щоб хоч якось поліпшити ситуацію з аварійністю на дорогах. За словами експертів видання, щоб зупинити жах на дорогах, крім підвищення штрафів, потрібно також збільшити присутність копів на трасах і вулицях.