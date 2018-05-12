УПЦ КП звинуватила Росію у втручанні в церковні справи в Україні

Українська православна церква Київського патріархату звинуватила Росію у втручанні в церковні справи в Україні у зв’язку з очікуваним визнанням автокефалії української церкви з боку Вселенського патріархату.

«Ми висловлюємо протест проти втручання Російської Федерації у церковні справи, проти використання прокремлівськими політиками свого впливу в керівних структурах митрополії Московського патріархату в Україні (так у тексті названо структуру Московського патріархату в Україні з офіційною назвою «Українська православна церква», що є автономною частиною Російської православної церкви – ред.) з метою перешкодити визнанню автокефалії. Вважаємо, що своїми діями вони порушують законодавство України, розпалюють міжконфесійну ворожнечу, втручаються у справи релігійних організацій, спонукають одні релігійні організації втручатися у справи інших», – мовиться у зверненні Священного синоду УПЦ КП з питання утвердження в Україні єдиної помісної православної церкви.

Як наголошено у зверненні, питання надання Вселенським патріархом томосу (церковної грамоти – ред.) про автокефалію православної церкви в Україні «є справою, яка вирішується між Церквами – між Константинопольським патріархатом як нашою Матір’ю-церквою і Православною церквою в Україні». «Українська держава, і зокрема президент України, не втручаються у внутрішні церковні справи, не порушують конституційної норми про відділення Церкви від держави, а виключно надають сприяння у питаннях, які належать до державної компетенції, і роблять це на церковне прохання – з боку Церкви в Україні та з боку Константинопольського патріархату», – наголосив Синод УПЦ КП.

«Натомість відомими є численні факти політичного і державного втручання з боку Російської Федерації та прокремлівських політичних сил в Україні у процес визнання з метою перешкодити йому. Через дипломатичні та інші канали в інтересах влади Росії та Московської патріархії здійснюється тиск на Константинопольський патріархат, інші помісні православні церкви. Прокремлівські політичні структури в Україні організували збирання підписів, які, на їхню думку, мають «засвідчити небажання» православних в Україні підтримати започатковану справу. Використовуючи свій вплив, в тому числі фінансовий, на керівництво митрополії Московського патріархату в Україні, ці політичні структури поширюють «підписні листи» в парафіях Московського патріархату в Україні – хоча жодного публічного церковного розпорядження робити це не було зроблено», – звернули увагу в УПЦ КП.

У зверненні також наголошено: «Ми вважаємо недопустимим, щоб під виглядом релігійної діяльності через структури Московського патріархату в Україні поширювалася кремлівська агресивна ідеологія «русского міра», щоби вірні та громади митрополії РПЦ в Україні ставали заручниками прокремлівських сил та провідниками їхньої програми. Держава має належно реагувати на всі факти порушення законодавства, вживати заходи для припинення таких порушень і притягнення винних до відповідальності. Громадськість України також має право мирно, в передбачений законами спосіб, висловлювати своє засудження фактів протиправної діяльності з боку осіб та організацій, пов’язаних із Московським патріархатом».

При цьому в УПЦ КП застерегли всіх від участі в провокаціях, спрямованих на розпалення міжконфесійної ворожнечі. «Заклики окремих політичних та громадських діячів до насильства щодо прибічників Московського патріархату, до пошкодження чи захоплення майна, яке належить релігійним громадам в юрисдикції Московського патріархату, нами відкидаються та засуджуються», – заявив Синод української церкви.

22 квітня Вселенський патріархат оприлюднив рішення свого Святого і Священного Синоду, який, «отримавши від церковних і цивільних органів, які представляють мільйони українських православних християн, звернення з проханням надати автокефалію, вирішив детально обговорити і скоординувати це питання з сестринськими православними церквами». При цьому Константинопольський патріархат наголосив, що саме він є «правдивою Церквою-матір’ю» стосовно «українського православного народу, який прийняв спасенну християнську віру і святе хрещення від Константинополя»; на цю роль нині претендує Москва.

19 квітня Верховна Рада України підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу про автокефалію українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Українська православна церква (в єднанні з Московським патріархатом) натомість заявила, що ініціатива президента України і звернення до Вселенського патріарха про автокефалію української церкви є «перевищенням влади», вона також вважає «неприйнятним, щоб автокефалія розглядалася під геополітичним кутом зору».

Раніше в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявляли, що для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви» немає підстав.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

За традицією православного світу, саме Константинопольський патріарх є «першим за честю» серед глав помісних церков і як Вселенський патріарх має вирішальне слово в багатьох церковних питаннях – зокрема й у визнанні автокефалії помісних церков, які нерідко виникають без попереднього схвалення і якийсь час вважаються «неканонічними», до такого визнання з боку Вселенського патріарха. Зокрема, Російська православна церква після свого виникнення була неканонічною 141 рік.

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