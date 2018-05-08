Кравчук, Кучма і Ющенко підтримали ініціативу створення єдиної помісної церкви

Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко підтримали ініціативу створення єдиної української помісної церкви.

«Ми вважаємо, що надання автокефалії Константинопольською матір’ю-церквою відіграє важливу роль у зміцненні незалежності України, духовної та національної єдності нашого народу, розвитку релігійної свободи, сприятиме плідному зміцненню міжконфесійного діалогу в нашій країні», – зачитав Кравчук звернення від імені трьох колишніх президентів.

Вони також вважають, що саме єдність українського народу є великою силою, «зміцнювати яку буде автокефальна православна помісна церква, і це стане непереборною духовною перемогою у боротьбі з російською агресією в Україні».

«Ми підтримуємо зусилля президента Петра Порошенка з цих важливих для України питань», – йдеться у зверненні.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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