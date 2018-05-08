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08 Травень 2018, Київ 15:46
Новини | Події

Кравчук, Кучма і Ющенко підтримали ініціативу створення єдиної помісної церкви

Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і Леонід Кучма

Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко підтримали ініціативу створення єдиної української помісної церкви.

«Ми вважаємо, що надання автокефалії Константинопольською матір’ю-церквою відіграє важливу роль у зміцненні незалежності України, духовної та національної єдності нашого народу, розвитку релігійної свободи, сприятиме плідному зміцненню міжконфесійного діалогу в нашій країні», – зачитав Кравчук звернення від імені трьох колишніх президентів.

Вони також вважають, що саме єдність українського народу є великою силою, «зміцнювати яку буде автокефальна православна помісна церква, і це стане непереборною духовною перемогою у боротьбі з російською агресією в Україні».

«Ми підтримуємо зусилля президента Петра Порошенка з цих важливих для України питань», – йдеться у зверненні.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій І під час зустрічі в Константинополі/Стамбулі (Туреччина), 9 квітня 2018 року
Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій І під час зустрічі в Константинополі/Стамбулі (Туреччина), 9 квітня 2018 року

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Вселенський патріарх Варфоломій I під час візиту до Києва з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси, 25 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час візиту до Києва з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси, 25 липня 2008 року

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

На екрані (праворуч) відеовідображення Вселенського патріарха Варфоломія I під час урочистостей з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси. Київ, 26 липня 2008 року
На екрані (праворуч) відеовідображення Вселенського патріарха Варфоломія I під час урочистостей з нагоди 1020-річчя Хрещення України-Руси. Київ, 26 липня 2008 року

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року

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