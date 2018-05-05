Автокефалія українського православ’я поверне Україну до європейських витоків її історії – Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що порушивши питання про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви, Україна в першу чергу прагне відстояти право на власну, незалежну церкву.

Ми не проти когось. Візьміть церкву – кожна країна повинна мати свою власну. Виявляється, лише Україна, Білорусь і Молдова не мають такого права

«Ми не проти когось. Візьміть церкву – кожна країна повинна мати свою власну. Виявляється, лише Україна, Білорусь і Молдова не мають такого права. Перед початком війни з Росією внутрішні сутички всередині православної церкви може й були б прийнятними. Але внаслідок російської агресії – більше ні. Російська православна церква діє за дорученням Росії», – сказав Петро Порошенко в інтерв’ю виданню «Фокус».

«Я сподіваюся, що моє звернення до Варфоломія, константинопольського Патріарха, принесе позитивний результат і надасть нам право на власну автокефальну церкву. Українську церкву було утворено 1000 років тому у Константинополі. Ми просто повертаємось до витоків», – підкреслив президент Порошенко, за повідомленням його прес-служби.

Українську церкву було утворено 1000 років тому у Константинополі. Ми просто повертаємось до витоків

Президент наголосив, що це має важливе значення для незалежності України, адже нарешті українці отримають право власноруч визначати церковну ієрархію і те, за якого Патріарха молитися.

«Ми ненавидимо стереотип, нібито ми – частина радянської чи російської імперії. Наше минуле у Європі. Ми намагаємось саме зараз повернутися до європейської родини. Це стосується не лише західної, а й центральної України. У 2013 році лише 35 % респондентів тут підтримували Європу, 16 % – ідею членства в НАТО. Зараз 70 % за ЄС, 56 % – за НАТО», – сказав Порошенко.

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Ми ненавидимо стереотип, нібито ми – частина радянської чи російської імперії. Наше минуле у Європі

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

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