МЗС Росії: українська влада хоче створити свою «кишенькову» церкву

Міністерство закордонних справ Росії звинувачує українську владу в прагненні створити «кишенькову» церкву і принести в жертву «своєї русофобської політики релігійний мир».

«По суті, мова йде про намір нинішньої української влади заснувати повністю підконтрольну собі «кишенькову» церкву, кістяк якої склали б ніким не визнані розкольницькі структури», – йдеться в заяві російського відомства.

Російські дипломати вважають, що ця ініціатива «йде врозріз з інтересами українського народу, здатна істотно ускладнити внутрішньополітичну ситуацію».

«Є прагнення української влади, яка проводить курс на тотальну українізацію і прикривається гаслами «боротьби за незалежність», принести в жертву своєї русофобської політики релігійний мир у власній країні, піти на пряме порушення її Конституції і, мабуть, ще й переписати православні канони», – додають у російському міністерстві.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

​Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.