Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Червень 2018, Київ 21:46
Фотогалереї

150 баптистів хрестилися у Дніпрі – фото

30 червня на столичному Трухановому острові у водах Дніпра відбулось хрещення віруючих баптистів. Подія зібрала близько 500 учасників. Хрещення приймало 150 осіб з Києва і області. Священодію звершували 24 пастори.
Троянда &ndash; символ Христа. П&rsquo;ять пелюсток символізують п&rsquo;ять ран Христових
1 Троянда – символ Христа. П’ять пелюсток символізують п’ять ран Христових
Святкова&nbsp;подія відбувалася у водах Дніпра
2 Святкова подія відбувалася у водах Дніпра
3
Як говорять віряни, троянда символізує красу життя Ісуса Христа
4 Як говорять віряни, троянда символізує красу життя Ісуса Христа
5
Баптистів хрестять у дорослому віці, щоби це було усвідомлене рішення
6 Баптистів хрестять у дорослому віці, щоби це було усвідомлене рішення
На хрещення людина вдягає білий одяг, який символізує чистоту та святість перед Богом
7 На хрещення людина вдягає білий одяг, який символізує чистоту та святість перед Богом
Пастор запитує: &laquo;Чи віруєте ви в Господа Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя?&raquo;, &laquo;Чи обіцяєте служити Йому до кінця свого життя?&raquo;. При відповіді: &laquo;Так&raquo; служитель проголошує: &laquo;На основі твоєї віри та обіцянки хрещу тебе у воді в ім&rsquo;я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь&raquo;, а потім на мить повністю занурює людину у воду
8 Пастор запитує: «Чи віруєте ви в Господа Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя?», «Чи обіцяєте служити Йому до кінця свого життя?». При відповіді: «Так» служитель проголошує: «На основі твоєї віри та обіцянки хрещу тебе у воді в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь», а потім на мить повністю занурює людину у воду
На хрещення прийшли родинами, грала музика оркестру та співав хор
9 На хрещення прийшли родинами, грала музика оркестру та співав хор
10
11
Для того, щоб прийняти хрещення, кожна людина має покаятися у своїх гріхах
12 Для того, щоб прийняти хрещення, кожна людина має покаятися у своїх гріхах
Після хрещення дарують Біблію
13 Після хрещення дарують Біблію
14
Закінчується процесія загальною молитвою, церква молиться за них, благословляє та приймає їх як своїх членів
15 Закінчується процесія загальною молитвою, церква молиться за них, благословляє та приймає їх як своїх членів
16
До води першими заходять пастори і читають молитву
17 До води першими заходять пастори і читають молитву
Близькі вітають після хрещення
18 Близькі вітають після хрещення
Вік &ndash; не перепона
19 Вік – не перепона
20
21
Нагору
XS
SM
MD
LG