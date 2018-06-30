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30 Червень 2018, Київ 21:46
Фотогалереї
150 баптистів хрестилися у Дніпрі – фото
30 Червень 2018, 20:52
Сергій Нужненко
30 червня на столичному Трухановому острові у водах Дніпра відбулось хрещення віруючих баптистів. Подія зібрала близько 500 учасників. Хрещення приймало 150 осіб з Києва і області. Священодію звершували 24 пастори.
1
Троянда – символ Христа. П’ять пелюсток символізують п’ять ран Христових
2
Святкова подія відбувалася у водах Дніпра
3
4
Як говорять віряни, троянда символізує красу життя Ісуса Христа
5
6
Баптистів хрестять у дорослому віці, щоби це було усвідомлене рішення
7
На хрещення людина вдягає білий одяг, який символізує чистоту та святість перед Богом
8
Пастор запитує: «Чи віруєте ви в Господа Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя?», «Чи обіцяєте служити Йому до кінця свого життя?». При відповіді: «Так» служитель проголошує: «На основі твоєї віри та обіцянки хрещу тебе у воді в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь», а потім на мить повністю занурює людину у воду
9
На хрещення прийшли родинами, грала музика оркестру та співав хор
10
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12
Для того, щоб прийняти хрещення, кожна людина має покаятися у своїх гріхах
13
Після хрещення дарують Біблію
14
15
Закінчується процесія загальною молитвою, церква молиться за них, благословляє та приймає їх як своїх членів
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17
До води першими заходять пастори і читають молитву
18
Близькі вітають після хрещення
19
Вік – не перепона
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