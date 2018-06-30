150 баптистів хрестилися у Дніпрі – фото

8 Пастор запитує: «Чи віруєте ви в Господа Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя?», «Чи обіцяєте служити Йому до кінця свого життя?». При відповіді: «Так» служитель проголошує: «На основі твоєї віри та обіцянки хрещу тебе у воді в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь», а потім на мить повністю занурює людину у воду