Томос для України: війна з Росією розплющує очі людям (огляд преси)

Чи отримає країна томос про автокефалію української православної церкви у липні? Як стверджує в тижневику «Країна» патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Вселенський патріарх Варфоломій сповнений рішучості надати його Україні. Глава УПЦ КП зазначає, що Москва почала шалену боротьбу проти того, щоб Україна отримала томос. Роз’їжджають по церквах і агітують предстоятелів не підтримувати Вселенського патріарха. Філарет переконаний, що якби в Україні існувала єдина помісна церква, не було б анексії Криму і війни на Донбасі. Тому що для Росії тоді не було б підтримки в Україні. Церква дбала би про свою державу, свій народ і його добробут. Зараз є церква, залежна від Москви. Вона не може діяти всупереч своєму патріарху, який виступає за «русский мир», тобто – за відновлення Російської імперії. Їм потрібна Україна як частина цієї імперії. Якби їх не було, Москва не мала б підґрунтя захоплювати Крим і починати війну на Донбасі, наголошує глава УПЦ Київського патріархату. Інтерв'ю називається «Війна розкриває очі людям, яка Церква є українська, а яка – російська».

На махінаціях із боргами обленерго, мажоритарієм яких є держава, брати Суркіси заробили сотні мільйонів гривень, стверджує тижневик «Новое время». Видання наголошує, що хороша фірма-посередник, вдало вбудована в ланцюжок розрахунків на енергоринку, може фактично на рівному місці принести сотні мільйонів гривень. Це довели брати Григорій та Ігор Суркіси, власники київського футбольного клубу «Динамо», коли в 2014–2017 роках провернули захоплюючі фінансові операції за участю двох компаній – Запоріжжяобленерго і Черкасиобленерго. В обох мажоритарним пакетом володіє держава, яка в підсумку і постраждала. Якщо при цьому заручитися підтримкою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та її керівника Назара Холодницького, можна мінімізувати і ризик кримінального переслідування за подібні операції. І це теж доведено Суркісом, зазначає видання. Принаймні, на це вказує інформація, отримана тижневиком у Національному антикорупційному бюро, яке зараз розслідує цю енергійну енергетичну схему, за підсумками якої держава втратила понад 0,5 мільярда гривень. Публікація має заголовок «Операція Динамо».

Преса, зокрема, тижневик «Країна», продовжує коментувати призначення послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина, представника родини екс-спікера Володимира Литвина. Президент ніяк не пояснив мотиви свого рішення. Тому в експерта тижневика дипломата Богдана Яременка виникає підозра про політичну корупцію і кумівство. Він переконаний, що будь-який завідувач відділу Міністерства закордонних справ є не гіршим за генерала Литвина. Чому обрали генерала, який все життя провів у військових частинах? Який навіть ніколи не був військовим аташе й не має нічого спільного з дипломатією? Відповіді треба вимагати від Петра Порошенка. Однак у президента ніхто нічого не може вимагати, відповідно до закону. Це ілюструє серйозні проблеми не лише із зовнішньою політикою, але і з безпекою та обороною, переконаний експерт. Бо президент не підзвітний і не підконтрольний, перш за все, перед парламентом. Це призначення дипломату важко пояснити і з погляду політичних інтересів держави. Адже Вірменія офіційно не підтримує територіальну цілісність України. Тривала відсутність там посла була протестом проти політики Єревана. Чому зараз посилати його туди, коли в позиції Вірменії нічого не змінилося? – запитує експерт тижневика.

В Одеси є офіційний градоначальник – Геннадій Труханов, а є неофіційний: мультимільйонер, який контролює легендарний «Привоз» і «Аркадію», живе в Лондоні і «вирішує» одеські питання, бо має вплив на місцеву владу і правоохоронні органи, пише тижневик «Новое время». Його звуть Володимир Галантернік, зазначає видання, але в місті це ім'я воліють зайвий раз не вимовляти, зазначає тижневик «Новое время». Однак, якщо подивитися на офіційні реєстри, то у Галантерніка взагалі немає ніякого бізнесу в Одесі. «Він один з перших грошовий тузів, який зважився масово переписувати фірми на інших», – цитує тижневик на умовах анонімності близького помічника екс-мера Едуарда Гурвіца. В Одесі, за словами місцевих експертів, Галантернік контролює ринок «Привоз», частково або повністю володіє торговим центром «City Center» і зоною відпочинку «Аркадія Сіті». Також за ним – торговельні об'єкти на Старосінній площі, люксовий житловий «Green Wood» і шикарний готель «De Paris», розташований за 50 метрів від Потьомкінських сходів. А ще – низка будівельних компаній. Втім, про його імперії одеські ЗМІ і експерти говорять, вживаючи слова «ймовірно» і «можливо». Адже всі перераховані вище підприємства оформлені на різних людей або на іноземні фірми з географією офісів від Лондона до Маямі. «Галантернік – людина, яка багато в чому визначає політичні та бізнес-процеси в місті, він сірий кардинал Одеси», – стверджує одеський політолог Ярослав Католік. Заголовок статті – «Туманний бізнес».

Росіяни все активніше блокують Азовське море прикордонними кораблями, та ще й перегородили Керченську протоку мостом. В результаті вантажопотік українських портів падає, і регіону загрожують економічні проблеми. Про них докладніше розповідає тижневик «Новое время» у матеріалі «Море проблем».